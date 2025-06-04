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Кандидатуру на посаду директора Міського саду замість Дедюріна поки ще розглядають — Малецький

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 211

 

Міська влада сподівається, що новий очільник продовжуватиме підтримувати і розвивати «перлину і окрасу» Кременчука

Кандидатуру на посаду нового очільника Міського саду у Кременчуці наразі не обрали — продовжують розглядати кандидатів. Про це сьогодні, 4 травня, повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету.

— Розглядаються різні кандидатури. Я думаю, що новий керівник, який там буде, він все те найкраще, що пан дедюрін робив і робить там зараз, буде підтримувати і розвивати. І сад дійсно буде залишатися … перлиною і окрасою Кременчука.

Мер також додав, що про призначення нового керівника цього комунального підприємства обов’язково повідомлять на загал.

Нагадаємо, наприкінці березня директор Міського саду Віталій Дедюрін написав на своїй сторінці у фейсбуці допис про те, що з ним можуть не продовжити контракт. Тоді у коментарі журналістам «Кременчуцького Телеграфа» він розповідав, що офіційно йому про це ще не повідомляли, але подібні чутки вже ширилися. Причиною свого майбутнього звільнення він тоді назвав «невиконання злочинних наказів».

Згодом на одному із засідань виконавчого комітету мер міста Віталій Малецький підтвердив чутки про звільнення Дедюріна. Він повідомив, що із чоловіком не продовжуватимуть контракт і додав, що є «певні речі, про які не хочеться тут говорити», і що цих речей за останній час накопичилося «дуже й дуже багато».

Закінчується контракт у Віталія Дедюріна 30 червня. Як виплату заробітньої плати при звільненні він отримає понад 150 тися гривень.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Міський сад кадрові зміни Дедюрін
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