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Лікарня «Кременчуцька» замовила ремонт у консультативно-діагностичному центрі за понад 700 тисяч гривень

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1

Ремонт мають зробити до кінця жовтня

1 липня лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» оприлюднила договір на реконструкцію вхідної групи основного та запасного входу до будівлі консультативно-діагностичного центру на проспекті Лесі Українки, 80. Вартість робіт — 765 тисяч 344 гривні. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Закупівлю проводили без використання системи — підрядника обрали напряму, ним стала ремонтно-будівельна фірма «Креміньбуд». Ремонт мають зробити до кінця жовтня. 

Як вказано на Clarity Project, фірму «Креміньбуд» зареєстрували у 2014 році. Фірма має 100 підписаних договорів на загальну суму понад 20 млн гривень. Майже усі закупівлі, у яких брала участь «Креміньбуд», мають неконкурентний тип. 

Найбільше за сумою угод фірма має з лікарнею інтенсивного лікування «Кременчуцька» — це понад 6 млн гривень та з гімназією № 23 — майже 2 млн гривень. У школі «Креміньбуд» опікувалось двома укриттями.

Засновником і директором фірми є Борис Погасій. За даними Clarity Project, Борис Погасій має підприємство і фірму, що займаються будівництвом — це ПП «Кремінбуд» і ТОВ «Ремонтно-будівельна фірма Креміньбуд». 

Приватне підприємство «Кремінбуд» зареєстроване у 2010 році, активно брало участь у державних замовленнях. ПП має понад сотню підписаних договорів, у більшості — з кременчуцькими комунальними установами на загальну суму майже 100 млн гривень. Більшість з тих закупівель, у яких брало участь підприємство, має неконкурентний тип — тобто замовник напряму підписував договір з підрядником. 

Найбільше за сумою угод підприємство має з Кременчуцьким міським управлінням капітального будівництва — це понад 37 млн гривень. Усі вони стосувались реконструкції краєзнавчого музею Кременчука. 

Крім того, ПП «Кремінбуд» фігурувало у кримінальних провадженнях. Зокрема, слідчі встановили, що посадові особи підприємства використовували утриманців однієї з полтавських псевдо громадських організацій, що мала допомагати людям, які не мають постійного місця проживання. Люди, що незаконно утримувались організацією, зокрема, брали участь в облаштуванні укриття у Центрі соціально-психологічної реабілітації. 

Додамо, що цьогоріч слідчі розслідують справу про можливу розтрату бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт у консультативно-діагностичному центрі на просекті Лесі Українки. Один з договорів, які вивчають правоохоронці, заклад уклав з ПП «Кремінбуд».

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Автор: Телеграф
Теги: ремонт лікарня Кременчуцька КДЦ
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