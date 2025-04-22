Слідчі розслідують ймовірну розтрату бюджетних коштів в одному з медзакладів Кременчука

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Автозаводський районний суд Кременчука відмовив слідчим у доступі до документів у справі про можливу розтрату бюджетних коштів в одному з місцевих медичних закладів. Про це стало відомо з ухвали суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 21 квітня.

Як йдеться в документі, кримінальне провадження відкрили на початку січня 2025 року за ч.1 ст. 366 КК України — службове підроблення. За версією слідства, у структурному підрозділі лікарні могли внести неправдиві дані до актів виконаних робіт щодо капітальних ремонтів, які замовлялись, ймовірно, через систему Prozorro протягом 2024 року.

Так, перший інцидент стосується договору ремонту приміщень на 1 поверсі будівлі для розміщення експертних команд оцінювання повсякденного функціонування особи. Вартість робіт — понад 330 тисяч гривень.

З інформації, що розміщена у системі Prozorro стало відомо, що мова йде про ремонт у консультативно-діагностичному центрі лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». За роботи взялось приватне підприємство «Кремінбуд».

У справі слідчі вказують, що за кілька днів після підписання договір повністю оплатили — це 27 грудня. Станом на 2 січня 2025 року, як зазначають у поліції, на об’єкті досі тривали роботи, ремонт не був завершений — водночас кошти перерахували в повному обсязі, що й стало підставою для відкриття провадження — «є підстави вважати, що в ході виконання договору допущено розтрату бюджетних коштів, шляхом безпідставного їх переведення на рахунки приватного підприємства», йдеться в ухвалі.

Другий договір — від 2 жовтня 2024 року. Його уклали з іншою будівельною фірмою на капремонт санітарно-гігієнічного приміщення на тому ж поверсі за тією ж адресою, тобто у консультативно-діагностичному центрі. Цю угоду також повністю оплатили — двома платіжками: 28 листопада на 32 тис. 161,41 грн і 20 грудня — на 159 тис. 714,43 грн.

Як вказано у системі Prozorro, виконавцем робіт стало ТОВ «Ремонтно-будівельна фірма «Креміньбуд».

— Як відомо, приміщення, яке є предметом вказаного договору знаходиться на першому поверсі будівлі, де на даний час проводяться інші будівельні роботи по іншому договору, — йдеться у справі.

Що просили слідчі і чому суд відмовив

Поліція подала клопотання про тимчасовий доступ до деталізованих даних одного з номерів мобільного зв’язку, яким користувався фігурант справи. Слідство хотіло отримати інформацію про дзвінки, СМС і переміщення з прив’язкою до базових станцій у період з 25 грудня 2024 до 5 січня 2025 року.

Однак суд відмовив, оскільки:

не було вказано, ким є фігурант і яку роль відіграє у справі;

не доведено, яку саме інформацію мають підтвердити чи спростувати ці дані;

не обґрунтовано, чому ці обставини неможливо довести іншими способами;

обґрунтування ґрунтується лише на рапорті поліцейського, який не є доказом.

Як вказано на Clarity Project, фірму «Креміньбуд» зареєстрували у 2014 році, вона брала участь у 104 закупівлях. Фірма має 99 підписаних договорів на загальну суму понад 20 млн гривень. Майже усі закупівлі, у яких брала участь «Креміньбуд», мають неконкурентний тип.

Найбільше за сумою угод фірма має з лікарнею інтенсивного лікування «Кременчуцька» — це понад 5 млн гривень та з гімназією № 23 — майже 2 млн гривень. У школі «Креміньбуд» опікувалось двома укриттями.

Засновником і директором фірми є Борис Погасій. За даними Clarity Project, Борис Погасій має підприємство і фірму, що займаються будівництвом — це ПП «Кремінбуд» і ТОВ «Ремонтно-будівельна фірма Креміньбуд».



Приватне підприємство «Кремінбуд» зареєстроване у 2010 році, за цей час взяло участь у 140 закупівлях. ПП має понад сотню підписаних договорів, у більшості — з кременчуцькими комунальними установами на загальну суму майже 100 млн гривень. Більшість з тих закупівель, у яких брало участь підприємство, має неконкурентний тип — тобто замовник напряму підписував договір з підрядником.

Найбільше за сумою угод підприємство має з Кременчуцьким міським управлінням капітального будівництва — це понад 37 млн гривень. Усі вони стосувались реконструкції краєзнавчого музею Кременчука.

Крім того, ПП «Кремінбуд» фігурувало у кримінальних провадженнях. Зокрема, слідчі встановили, що посадові особи підприємства використовували утриманців однієї з полтавських псевдо громадських організацій, що мала допомагати людям, які не мають постійного місця проживання. Люди, що незаконно утримувались організацією, зокрема, брали участь в облаштуванні укриття у Центрі соціально-психологічної реабілітації.

Нагадаємо, слідчі розслідують можливі розтрати грошей у профспілці в Кременчуцькому районі.



