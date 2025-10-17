Майже 12 млн грн збитків: у Полтаві судитимуть посадовця офісу водних ресурсів через зловживання на берегоукріпленні

Чиновник не повідомив про порушення підрядників під час робіт на Кременчуцькому водосховищі

У Полтаві судитимуть відповідального за авторський нагляд Регіонального офісу водних ресурсів за звинуваченням у зловживанні службовим становищем. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За версією слідства, у 2023–2024 роках посадовець здійснював авторський нагляд за берегоукріплювальними роботами на Кременчуцькому водосховищі в селі Мозоліївка. Роботи передбачали укріплення берегової лінії кам’яно-накидним банкетом із використанням гранітного щебеню та бутового каменю.

Однак посадовець не повідомив замовника або відповідні контролюючі органи про виявлені відхилення від проєктної документації, які допустили підрядники. В результаті державному бюджету завдали збитків на суму майже 12 млн грн — саме стільки, за оцінками слідства, було перераховано за завищені обсяги та вартість робіт.

Обвинуваченому інкримінують ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Оперативний супровід у справі здійснювали ТУ БЕБ, СБУ та УСР в Полтавській області.

Нагадаємо, у вересні також було скеровано до суду обвинувальні акти щодо директорів підрядних організацій та інженера з технагляду, які фігурують у цій же справі.