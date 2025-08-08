Берегоукріплення Кременчуцького водосховища: директора та інженера підозрюють у привласненні понад 10 млн грн

Правоохоронці викрили зловживання під час укріплення берегової лінії Кременчуцького водосховища біля села Мозоліївка. Збитки, за оцінками слідства, перевищують 10,4 мільйона гривень. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, мова йде про будівництво кам’яно-накидного банкету з гранітного щебеню та бутового каміння. Роботи виконував підрядник, обраний після тендеру Регіонального офісу водних ресурсів. Як з’ясували слідчі, матеріали не відповідали проєкту та нормативам — підрядник завищив вартість і обсяг робіт. А інженер з технагляду це не тільки не зупинив, а й підписав акти виконаних робіт.

Унаслідок протиправних дій фігурантів державі спричинено збитки в сумі понад 10,4 мільйона гривень. Наразі особам повідомлено про підозру та обрано судом запобіжні заходи вигляді застави у 242 тисяч гривень кожному , — зазначає начальник поліції області Євген Рогачов.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану) та за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (пособництво у злочині).

Нагадаємо, раніше про привласненні державних коштів на берегоукріпленні Кременчуцького водосховища повідомляли і в Бюро економічної безпеки: тоді мова йшла про збитки у понад 1,5 млн грн.