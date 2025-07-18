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Надзвичайні новини, Гроші

Відмивання грошей на берегоукріпленні Кременчуцького водосховища: судитимуть колишнього очільника держпідприємства

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 315

 

Підрядник використовував неякісні матеріали для укріплення берега Кременчуцького водосховища, а технагляд допоміг приховати порушення: завдані збитки оцінили у понад 1,5 млн грн

Ексголову правління державного акціонерного товариства та інженера технагляду підозрюють у відмиванні грошей, виділених на берегоукріплення Кременчуцького водосховища: збитки сягнули понад 1,5 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі теруправлінні Бюро економічної безпеки.

 

За даними слідства, у районі села Мозоліївка на Глобинщині мали укріпити берегову лінію Кременчуцького водосховища кам’яно-накидним банкетом з гранітного щебеню та бутового каміння. Регіональний офіс водних ресурсів уклав договір на виконання робіт із Державним акціонерним товариством, яке спеціалізується на будівельно-монтажних роботах. Проте підприємство завищило обсяг і вартість робіт, використавши будматеріали, які не відповідали технічним вимогам.

 

Інженер технагляду іншої компанії, який мав контролювати роботи, не лише не виявив порушень, а й підписав акти виконаних робіт, сприяючи їх приховуванню.

Загалом детективи БЕБ оцінили збитки завдані держбюджету у понад 1,5 мільйона гривень.

 

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану). Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави. Досудове розслідування триває.

Берегоукріплення Кременчуцького водосховища: що відомо

Від початку повномасштабного вторгнення роботи над берегоукріпленням у Мозоліївці певний час не проводилися. Тож коли у 2023 році роботи відновилися, на них витратили на 30 млн грн більше — довелося робити коригування проєкту. Пов’язано це з тим, що протягом року рівень води у Кременчуцькому водосховищі змістився на 8-10 м. 

Регіональний офіс щонайменше двічі оголошував коригування робіт на загальну суму понад 100 млн гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Весною на території Градизької громади двічі проводилося комісійне обстеження берегової лінії, пов’язане з підвищенням рівня води. Торік на Полтавщині розпочали значні роботи з укріплення берега Кременчуцького водосховища, які включали будівництво захисної дамби. Вона розрахована на підтримання конкретного рівня води, встановленого в проєктних документаціях, однак подальше підняття рівня води загрожує руйнуванням берегової лінії та підтопленням прибережних територій.

25 липня 2024 року Кременчуцьке водосховище відвідав і міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Тоді очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін повідомив, що за результатом зустрічі було прийнято рішення про виділення коштів на берегоукріплення у співфінансуванні з обласного екофонду й за державною програмою.

А вже 30 серпня Полтавська обласна рада погодила витрати на коригування робіт з берегоукріплення Кременчуцького водосховища у розмірі 15 мільйонів гривень. Берег укріплюватимуть в районі села Мозоліївка Глобинського району.

Також наприкінці минулого року до редакції «Кременчуцького Телеграфа» зверталися жителі Мооліївки: за їх словами, техніка, що здійснювала берегоукріплення, їздила вузькими вулицями села, і внаслідок вібрації руйнувалися хати.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Бюро економічної безпеки
Теги: Кременчуцьке водосховище гроші розтрата берегоукріплення БЕБ
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