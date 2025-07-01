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Перехід на середній рівень напруги, тобто на 230 В, для користувача нічого не змінить, — думка експерта

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 69

Чи небезпечно це для побутової техніки і чи зростуть платіжки за світло — пояснює енергетик із 45-річним досвідом Олександр Гутян

Після новини про те, що з 1 липня 2025 року в Україні змінився стандарт напруги в електромережі й замість звичних 220 В діятиме нова норма — 230 В, у користувачів з’явилося багато питань щодо впливу на техніку. Люди переймаються, що через підвищений рівень напруги у них погорить техніка, а також, що доведеться більше платити за електроенергію. Чи реально є якісь загрози для побутових споживачів? З таким питанням «Кременчуцький Телеграф» звернувся до енергетика з 45-річним стажем Олександра Гутяна.

— Насамперед, поясню про самі стандарти напруги. Є номінальна напруга. Допустимо, вона має бути 220 В. Є середня напруга, яка на 5% вища за номінальну, тобто це 230 В. Є максимальна напруга, вона на 10% вища за номінальну — 240 В.

Номінальна напруга 220 В — це та напруга, яку до 1 липня ми мали вдома.

Середню напругу 230 В встановлюють і підтримують на підстанції. Це робиться для того, щоб ці 5% падали в мережах, поки напруга дійде до споживача. Тобто щоб споживач отримував 220 В.

— Слід розуміти, що споживач, який живе поряд із трансформатором, постійно має 230 В. І це є нормою й ні до чого поганого не призводить.

Максимальна напруга 240 В, це та напруга, яка допустима без пошкодження обладнання, але вона не довготривала.

— Протягом певного часу, від п’яти до десяти годин, допустимо мати 240 В, але потім має бути перерва, щоб напруга повернулася в норму. Довго такий рівень тримати не можна, це приведе до перегріву апаратури, й в подальшому виходу її з ладу. Але це стосується саме максимального рівня.

Тому перехід на середній рівень напруги, тобто на 230 В, для користувача нічого не змінить.

Що стосується підвищених цифр в платіжках, експерт зазначив, що зміна рівня напруги ніяк на це не впливає.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: енергетика електроенергія
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