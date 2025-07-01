Перехід на середній рівень напруги, тобто на 230 В, для користувача нічого не змінить, — думка експерта

Чи небезпечно це для побутової техніки і чи зростуть платіжки за світло — пояснює енергетик із 45-річним досвідом Олександр Гутян
Після новини про те, що з 1 липня 2025 року в Україні змінився стандарт напруги в електромережі й замість звичних 220 В діятиме нова норма — 230 В, у користувачів з’явилося багато питань щодо впливу на техніку. Люди переймаються, що через підвищений рівень напруги у них погорить техніка, а також, що доведеться більше платити за електроенергію. Чи реально є якісь загрози для побутових споживачів? З таким питанням «Кременчуцький Телеграф» звернувся до енергетика з 45-річним стажем Олександра Гутяна.
Номінальна напруга 220 В — це та напруга, яку до 1 липня ми мали вдома.
Середню напругу 230 В встановлюють і підтримують на підстанції. Це робиться для того, щоб ці 5% падали в мережах, поки напруга дійде до споживача. Тобто щоб споживач отримував 220 В.
Максимальна напруга 240 В, це та напруга, яка допустима без пошкодження обладнання, але вона не довготривала.
Тому перехід на середній рівень напруги, тобто на 230 В, для користувача нічого не змінить.
Що стосується підвищених цифр в платіжках, експерт зазначив, що зміна рівня напруги ніяк на це не впливає.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.