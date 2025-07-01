Актуальні вакансії тижня у Кременчуці: кого шукають роботодавці

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 100

Цього тижня підприємства та роботодавці Кременчука пропонують широкий вибір вакансій у сфері транспорту, технічних робіт, торгівлі, охорони та фізичної праці

Поділитись новиною



