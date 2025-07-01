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Актуальні вакансії тижня у Кременчуці: кого шукають роботодавці

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 100

 Цього тижня підприємства та роботодавці Кременчука пропонують широкий вибір вакансій у сфері транспорту, технічних робіт, торгівлі, охорони та фізичної праці

Робота у сфері транспорту та логістики

  • Водій/ка для перевезення небезпечного вантажу (категорії С, Е).
    Робота по Україні. Умови обговорюються.
    Тел. 097-455-64-15, 068-009-08-08
  • Водій/ка на автомобіль Mercedes 3 т (кат. С, С1) для роботи по місту.
    Графік: 5-денний. Участі у вантаженні немає. З/п 22 000 грн/міс.
    Тел. 067-780-62-82
  • Водій/ка екскаватора.
    Робота в Кременчуці та районі. Оплата погодинна, залежно від досвіду та обсягу робіт.
    До 40 000 грн/міс.
    Тел. 067-532-74-04
  • Водій/ка вантажного автомобіля FAW (Кременчук, смт Власівка).
    Дзвінки приймаються з 08:00 до 16:00.
    Тел. 067-532-70-76, 067-530-42-94

Ремонт, монтаж, технічні спеціальності

  • Слюсар/ка з ремонту автомобілів.
    Можливе навчання та проживання.
    Тел. 098-704-09-22
  • Технолог/иня на виробництво (м. Горішні Плавні, вул. Набережна, 49).
    Пропонуються KPI-бонуси, оплата дороги.
    Тел. 067-402-07-77
  • Монтажник/ця кондиціонерів.
    Часткова зайнятість у районах: Глобинський, Семенівський, Козельщинський, Світловодський, Онуфріївський.
    Оформлення: договір ЦПХ. Оплата: ставка + бонуси.
    Тел. 096-099-46-52, 050-054-05-95

Безпека та охорона

  • Контролер/ка контрольно-пропускного пункту (АТ «Вепр»).
    Графік: доба через дві. Повна зайнятість.
    Тел. 068-679-69-69
  • Контролер/ка КПП у нічну зміну (АТ «Вепр»).
    Повна зайнятість, 5-денний робочий тиждень.
    Тел. 068-679-69-69
  • Охоронець/ка (вахта 14×14 діб).
    Проживання та проїзд за рахунок фірми. З/п 600 грн/доба.
    Тел. 096-659-56-89, 095-427-70-98
  • Охоронець/ка на автостоянку в центрі міста.
    Графік: доба через три. З/п 7 000 грн/міс.
    Тел. 093-739-56-54

Торгівля та обслуговування

  • Продавець/чиня дитячого та підліткового одягу (ТЦ «Плеяда»).
    Графік: 09:00–15:30, понеділок — вихідний.
    Тел. 066-047-67-12 (Світлана)
  • Продавець/чиня на центральний ринок (нижня білизна).
    Тел. 098-045-91-64
  • Майстер/ка чоловічих стрижок.
    Робота в перукарні «Ника».
    Тел. 067-161-88-33, 097-572-68-80

Фізична праця та різноробочі

  • Вантажники/ці, сортувальники/ці та пресувальники/ці вторинної сировини.
    Графік: 08:00–16:00. Район Ревівка.
    Тел. 050-308-99-09
  • Різноробочі для демонтажу будівлі в центрі міста.
    Тел. 095-799-26-00
  • Різноробочі для вантажно-розвантажувальних робіт.
    Можливі відрядження.
    Тел. 096-800-96-60
  • Різноробочий/ця на КПП (АТ «Вепр»).
    Графік: доба через дві. Повна зайнятість.
    Тел. 068-679-69-69
  • Помічник/ця для роботи на присадибній ділянці.
    Робота 3–4 рази на тиждень, район Крюків.
    Тел. 098-693-69-33.

Ми публікуємо актуальні вакансії щотижня.

Нагадаємо, що 8 травня Держпродспоживслужба здійснює державний нагляд за змістом оголошень про працевлаштування. Під моніторинг потрапляють усі вакансії, які публікують роботодавці чи рекрутингові агентства.

Особлива увага приділяється:

  • виявленню дискримінаційних формулювань — за віком («до 35 років», «молодий колектив»), статтю («тільки для жінок/чоловіків»), станом здоров’я, расою чи етнічним походженням;
  • фіксації ознак маніпуляцій — перебільшення заробітної плати без уточнення умов, замовчування важливої інформації (наприклад, нічні зміни чи випробувальний термін), використання нечітких або оманливих формулювань.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: вакансія робота у Кременчуці робота
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