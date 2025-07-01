Актуальні вакансії тижня у Кременчуці: кого шукають роботодавці
Сьогодні, 16:52
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Цього тижня підприємства та роботодавці Кременчука пропонують широкий вибір вакансій у сфері транспорту, технічних робіт, торгівлі, охорони та фізичної праці
Робота у сфері транспорту та логістики
- Водій/ка для перевезення небезпечного вантажу (категорії С, Е).
Робота по Україні. Умови обговорюються.
Тел. 097-455-64-15, 068-009-08-08
- Водій/ка на автомобіль Mercedes 3 т (кат. С, С1) для роботи по місту.
Графік: 5-денний. Участі у вантаженні немає. З/п 22 000 грн/міс.
Тел. 067-780-62-82
- Водій/ка екскаватора.
Робота в Кременчуці та районі. Оплата погодинна, залежно від досвіду та обсягу робіт.
До 40 000 грн/міс.
Тел. 067-532-74-04
- Водій/ка вантажного автомобіля FAW (Кременчук, смт Власівка).
Дзвінки приймаються з 08:00 до 16:00.
Тел. 067-532-70-76, 067-530-42-94
Ремонт, монтаж, технічні спеціальності
- Слюсар/ка з ремонту автомобілів.
Можливе навчання та проживання.
Тел. 098-704-09-22
- Технолог/иня на виробництво (м. Горішні Плавні, вул. Набережна, 49).
Пропонуються KPI-бонуси, оплата дороги.
Тел. 067-402-07-77
- Монтажник/ця кондиціонерів.
Часткова зайнятість у районах: Глобинський, Семенівський, Козельщинський, Світловодський, Онуфріївський.
Оформлення: договір ЦПХ. Оплата: ставка + бонуси.
Тел. 096-099-46-52, 050-054-05-95
Безпека та охорона
- Контролер/ка контрольно-пропускного пункту (АТ «Вепр»).
Графік: доба через дві. Повна зайнятість.
Тел. 068-679-69-69
- Контролер/ка КПП у нічну зміну (АТ «Вепр»).
Повна зайнятість, 5-денний робочий тиждень.
Тел. 068-679-69-69
- Охоронець/ка (вахта 14×14 діб).
Проживання та проїзд за рахунок фірми. З/п 600 грн/доба.
Тел. 096-659-56-89, 095-427-70-98
- Охоронець/ка на автостоянку в центрі міста.
Графік: доба через три. З/п 7 000 грн/міс.
Тел. 093-739-56-54
Торгівля та обслуговування
- Продавець/чиня дитячого та підліткового одягу (ТЦ «Плеяда»).
Графік: 09:00–15:30, понеділок — вихідний.
Тел. 066-047-67-12 (Світлана)
- Продавець/чиня на центральний ринок (нижня білизна).
Тел. 098-045-91-64
- Майстер/ка чоловічих стрижок.
Робота в перукарні «Ника».
Тел. 067-161-88-33, 097-572-68-80
Фізична праця та різноробочі
- Вантажники/ці, сортувальники/ці та пресувальники/ці вторинної сировини.
Графік: 08:00–16:00. Район Ревівка.
Тел. 050-308-99-09
- Різноробочі для демонтажу будівлі в центрі міста.
Тел. 095-799-26-00
- Різноробочі для вантажно-розвантажувальних робіт.
Можливі відрядження.
Тел. 096-800-96-60
- Різноробочий/ця на КПП (АТ «Вепр»).
Графік: доба через дві. Повна зайнятість.
Тел. 068-679-69-69
- Помічник/ця для роботи на присадибній ділянці.
Робота 3–4 рази на тиждень, район Крюків.
Тел. 098-693-69-33.
Ми публікуємо актуальні вакансії щотижня.
Нагадаємо, що 8 травня Держпродспоживслужба здійснює державний нагляд за змістом оголошень про працевлаштування. Під моніторинг потрапляють усі вакансії, які публікують роботодавці чи рекрутингові агентства.
Особлива увага приділяється:
- виявленню дискримінаційних формулювань — за віком («до 35 років», «молодий колектив»), статтю («тільки для жінок/чоловіків»), станом здоров’я, расою чи етнічним походженням;
- фіксації ознак маніпуляцій — перебільшення заробітної плати без уточнення умов, замовчування важливої інформації (наприклад, нічні зміни чи випробувальний термін), використання нечітких або оманливих формулювань.
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