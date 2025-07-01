Мирослава УКРАЇНСЬКА
Про заборону української мови на окупованій Луганщині
Олена Шуляк
Олена Шуляк: В Україні формується нова система ветеранської підтримки
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

У Кременчуці на приміщенні районної ради встановили меморіальну дошку загиблому на війні депутату Михайлові Кравченку

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 139

 

Рішення про встановлення меморіальної дошки ухвалили на сесії Кременчуцької районної ради, а згодом — і у Кременчуцькій міськраді

Сьогодні, 1 липня, у Кременчуці на фасаді приміщення райради встановили меморіальну дошку полеглому у бою за Україну депутату районної ради Михайлові Кравченку.

 

У травні встановлення меморіальної дошки захисникові погодили на сесії Кременчуцької районної ради. Згододом підтримали встановлення меморіальної дошки захисникові і у Кременчуцькій міськраді — спочатку на засіданні профільної комісії, а тоді рішенням сесії.

Нагадаємо, Михайло Кравченко був депутатом Кременчуцької районної ради та депутатом Козельщинської селищної ради. Він працював майстром виробничого навчання Козельщинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату, захоплювався картингом. Михайло був організатором кубка України з картингу, ентузіастом своєї справи. Певний час займався ремонтом автомобілів для фронту. У червні 2022 року його мобілізували на військову службу: служив спочатку у роті охорони, а в січні 2023 року був переведений у бойову бригаду. Загинув захисник на початку червня 2023 року від кулі снайпера.

ПО ТЕМІ:

На війні Росії проти України загинув депутат Кременчуцької райради Михайло Кравченко

У Кременчуці на фасаді приміщення райради встановлять меморіальну дошку загиблому депутату Михайлові Кравченку

Кравченко, Гончаров, Мехеда, Поливяний: у Кременчуці встановлять меморіальні дошки загиблим воїнам

0
Автор: Яна Гудзь Фото: читачка Валерія
Теги: війна воїни світла меморіальна дошка депутат районна рада загиблий
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх