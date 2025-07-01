У Кременчуці на приміщенні районної ради встановили меморіальну дошку загиблому на війні депутату Михайлові Кравченку

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Рішення про встановлення меморіальної дошки ухвалили на сесії Кременчуцької районної ради, а згодом — і у Кременчуцькій міськраді

Сьогодні, 1 липня, у Кременчуці на фасаді приміщення райради встановили меморіальну дошку полеглому у бою за Україну депутату районної ради Михайлові Кравченку.

У травні встановлення меморіальної дошки захисникові погодили на сесії Кременчуцької районної ради. Згододом підтримали встановлення меморіальної дошки захисникові і у Кременчуцькій міськраді — спочатку на засіданні профільної комісії, а тоді рішенням сесії.

Нагадаємо, Михайло Кравченко був депутатом Кременчуцької районної ради та депутатом Козельщинської селищної ради. Він працював майстром виробничого навчання Козельщинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату, захоплювався картингом. Михайло був організатором кубка України з картингу, ентузіастом своєї справи. Певний час займався ремонтом автомобілів для фронту. У червні 2022 року його мобілізували на військову службу: служив спочатку у роті охорони, а в січні 2023 року був переведений у бойову бригаду. Загинув захисник на початку червня 2023 року від кулі снайпера.