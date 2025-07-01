Понад 95 тисяч гривень шахраї виманили у жінки з Горішніх Плавнів

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 115

Жителька Горішніх Плавнів потрапила «на гачок» до шахраїв та втратила понад 95 тисяч гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, жінка розмістила оголошення про продаж речей на онлайн-платформі, після чого отримала повідомлення у Viber із посиланням ніби-то від банку. Вона перейшла за посиланням, але сторінка не завантажилась. Згодом потерпілій зателефонував чоловік у Telegram і представився працівником служби безпеки банку. Він повідомив про «підозрілу активність» і попросив натиснути на телефоні кнопку зчитування відбитка пальця. Після цього телефон почав працювати з перебоями, а потім зовсім вимкнувся.

У банку жінка з’ясувала, що з її рахунку списали понад 95 тисяч гривень — шахраї провели п’ять несанкціонованих транзакцій. За фактом шахрайства правоохоронці порушили кримінальне провадження та розпочали досудове розслідування.

У поліції вкотре нагадують:

не переходити за сумнівними посиланнями;

не повідомляти персональні або банківські дані;

не виконувати жодних дій, до яких закликають незнайомці;

авершувати розмову та самостійно телефонувати до офіційної гарячої лінії банку;

у разі підозри на шахрайство — звертатися до поліції.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині шахраї ошукали громадян на понад 200 тисяч гривень.



