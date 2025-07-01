На Полтавщині шукають наставників для дітей, які зростають без батьків

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 209

У Полтавській області стартувала кампанія з пошуку наставників для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в інституційних закладах. Її гасло — «Кожній дитині потрібен не заклад — а людина». Мета ініціативи — залучити дорослих до тривалої, безоплатної й дружньої підтримки дітей.

Наставництво — офіційна форма соціального супроводу, яка не замінює родину, але допомагає дитині навчитися самостійності, здобути довіру до дорослих і підтримку у важливих життєвих моментах. Як зазначають організатори, наставник — це не опікун, а той, хто поряд, хто вірить і підтримує.

— Дітям, які зростають без батьків, часто не вистачає простої речі — надійного дорослого поруч. Наставник не вирішує всі проблеми, але може допомогти бачити можливості там, де їх не помічали, — говорить Кирило Невдоха, голова Офісу дітей та молоді «ДІйМО», який сам виріс у закладі.

Наставником може стати кожен повнолітній українець, готовий приділяти час дитині регулярно, пройти навчання й підтримувати її на шляху до дорослого життя.

Як долучитися до наставництва:

зверніться до центру соціальних служб за місцем проживання

заповніть анкету від ГО «Молодіжна щаслива родина»

або анкету від Спілки Самаритян України, Кременчуцьке об’єднання

Детальніше — на dity.gov.ua

Полтавщина — один із 10 демонстраційних регіонів проєкту «Об’єднані наставництвом», що реалізується за підтримки UNICEF, Міністерства соціальної політики та інших партнерів.