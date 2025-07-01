На Полтавщині шукають наставників для дітей, які зростають без батьків

У Полтавській області стартувала кампанія з пошуку наставників для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в інституційних закладах. Її гасло — «Кожній дитині потрібен не заклад — а людина». Мета ініціативи — залучити дорослих до тривалої, безоплатної й дружньої підтримки дітей.
Наставництво — офіційна форма соціального супроводу, яка не замінює родину, але допомагає дитині навчитися самостійності, здобути довіру до дорослих і підтримку у важливих життєвих моментах. Як зазначають організатори, наставник — це не опікун, а той, хто поряд, хто вірить і підтримує.
Наставником може стати кожен повнолітній українець, готовий приділяти час дитині регулярно, пройти навчання й підтримувати її на шляху до дорослого життя.
Як долучитися до наставництва:
зверніться до центру соціальних служб за місцем проживання
заповніть анкету від ГО «Молодіжна щаслива родина»
або анкету від Спілки Самаритян України, Кременчуцьке об’єднання
Детальніше — на dity.gov.ua
Полтавщина — один із 10 демонстраційних регіонів проєкту «Об’єднані наставництвом», що реалізується за підтримки UNICEF, Міністерства соціальної політики та інших партнерів.
Нагадаємо, що торік міністерка соцполітики Оксана Жолнович, відвідуючи Полтавщину, анонсувала розвиток мережі патронатних родин.
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