На Полтавщині чоловік травмувався бензопилою: госпіталізація не знадобилася

Учора, 30 червня, близько 14.30 у Миргородському районі на Полтавщині місцевий чоловік травмувався під час роботи із бензопилою. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними, серйозних травм чоловік не зазнав — госпіталізація не знадобилася.
Нині правоохоронці проводять за цим фактом перевірку, а громадян закликають дотримуватися правил безпеки під час виконання побутових робіт:
Нагадаємо, нещодавно у Миргородському районі троє чоловіків травмувалися на підприємстві: вони отримали опіки під час пожежі.
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