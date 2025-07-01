На Полтавщині чоловік травмувався бензопилою: госпіталізація не знадобилася

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Учора, 30 червня, близько 14.30 у Миргородському районі на Полтавщині місцевий чоловік травмувався під час роботи із бензопилою. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, серйозних травм чоловік не зазнав — госпіталізація не знадобилася.

Нині правоохоронці проводять за цим фактом перевірку, а громадян закликають дотримуватися правил безпеки під час виконання побутових робіт:

перевіряти інструмент перед початком роботи. Він має бути справним, без пошкоджень;

користуватися захисним спорядженням. Одяг, окуляри, рукавички та інші засоби індивідуального захисту зменшують ризик травм;

дотримуватися інструкцій виробника. Неправильне використання інструменту може бути небезпечним;

уникати роботи в стані втоми чи сп’яніння. Це знижує концентрацію та підвищує ризик нещасного випадку;

створювати безпечні умови. Робоча зона має бути сухою, чистою, добре освітленою й без сторонніх осіб, особливо дітей.

Нагадаємо, нещодавно у Миргородському районі троє чоловіків травмувалися на підприємстві: вони отримали опіки під час пожежі.



