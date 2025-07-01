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Більше не 220 Вольтів: з 1 липня в Україні змінився стандарт електронапруги

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 1 571

Новий стандарт — 230 В. Відхилення будуть чітко регламентовані

З 1 липня 2025 року в Україні змінився стандарт напруги в електромережі: замість звичних 220 В діятиме нова норма — 230 В. Відповідне рішення ухвалено національним органом стандартизації.

Новий стандарт передбачає допустиме відхилення в межах 207–253 В (тобто ±10% від номінального значення). Це має зменшити ризики пошкодження побутової техніки через перепади напруги, а також підвищити енергоефективність.

Зміни пов’язані з впровадженням нового стандарту ДСТУ EN 50160:2023, гармонізованого з європейським EN 50160. Він офіційно набрав чинності з 1 березня 2025 року. Відповідно, Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) внесла зміни до Кодексу систем розподілу.

— Завдяки новим стандартам споживачі отримають стабільнішу електроенергію. Це зменшить потребу в стабілізаторах і подовжить строк служби техніки, — пояснили в енергетичному регуляторі.

Перехід на європейські підходи також дозволить краще інтегрувати українську енергосистему з європейською та забезпечить відповідність сучасним технічним вимогам.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Unsplash
Теги: НКРЕКП електроенергія
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