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На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,1

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 192

 Епіцентр був поблизу села Карпусі, поштовхи класифікують як не відчутні

Уночі 1 липня поблизу села Карпусі, що в Полтавському районі, стався землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера. Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю.

 

Підземні поштовхи зафіксували о 1.23 на глибині 7 км. За класифікацією фахівців, такі землетруси вважаються не відчутними для людей, але фіксуються сейсмічними станціями.

Центр спеціального контролю просить тих, хто відчув поштовхи, залишити повідомлення про свої відчуття за цим посиланням, аби допомогти уточнити енергетичні параметри події.

Нагадаємо, це не перший другий землетрус в області. Раніше підземні поштовхи фіксували у Полтавському районі 1 лютого, а потім — 16 лютого. Магнітуда землетрусу становила 3,67, поштовхи зафіксували на глибині 3 км.

Перед цим землетрус в області фіксували 9 листопада в районі села Васьки Полтавського району. Він був магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 км. 


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: tsn.ua
Теги: землетрус

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