На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,1

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Епіцентр був поблизу села Карпусі, поштовхи класифікують як не відчутні

Уночі 1 липня поблизу села Карпусі, що в Полтавському районі, стався землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера. Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю.

Підземні поштовхи зафіксували о 1.23 на глибині 7 км. За класифікацією фахівців, такі землетруси вважаються не відчутними для людей, але фіксуються сейсмічними станціями.

Центр спеціального контролю просить тих, хто відчув поштовхи, залишити повідомлення про свої відчуття за цим посиланням, аби допомогти уточнити енергетичні параметри події.