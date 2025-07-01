Водія Tesla, який спричинив автотрощу у Полтаві, взяли під варту, але він може вийти під заставу

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 58

Суд обрав запобіжний захід

30 червня суд обрав запобіжний захід водієві Tesla, який спричинив ДТП у Полтаві 14 червня. Його взяли під варту з можливістю внесення застави в розмірі 454 200 гривень. Про це повідомили у пресслужбі поліції. Слідчі дії тривають. Нагадаємо, аварія сталася 14 червня близько 3.30 на проспекті Миколи Вавілова. Внаслідок ДТП постраждали п’ятеро людей: троє чоловіків і дві жінки, зокрема й сам водій. Його особу встановили через два дні після події. Чоловікові інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Йому може загрожувати до 8 років ув’язнення з позбавленням права керування.

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