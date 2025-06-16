У Полтаві встановили водія Tesla, який спричинив масштабну ДТП

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 532

У лікарні також троє його пасажирів

Поліція встановила особу водія Tesla, яка 14 червня близько 3.30 врізалася в інші авто на проспекті Героїв України в Полтаві. За кермом був місцевий житель. Наразі він перебуває в лікарні, повідомили в поліції Полтавщини.

Унаслідок аварії постраждали п’ятеро людей — дві жінки та троє чоловіків. Сім автомобілів отримали пошкодження.

Вирішується питання щодо повідомлення водієві про підозру та обрання запобіжного заходу. У лікарнях залишаються також троє пасажирів Tesla.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині перекинувся легковик — трьох людей із травмами ушпиталили.