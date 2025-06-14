У Полтаві Tesla влетіла в стоянку: п’ятеро людей постраждали

Сьогодні, 14 червня, близько 3.30 у Полтаві на проспекті Вавілова сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі поліції Полтавщини.
За попередніми даними, водій автомобіля Tesla не впорався з керуванням, вилетів із дороги та врізався у припарковані на стоянці машини. Унаслідок аварії пошкоджено сім автомобілів.
Правоохоронці додають, що у салоні легковика було п’ятеро людей. Трьох із них з травмами госпіталізували, ще двом надали допомогу на місці.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі травми. Причини та обставини аварії встановлюють.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині перекинувся легковик — трьох людей із травмами ушпиталили.
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