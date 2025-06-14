У Кременчуці не вистачає водіїв тролейбусів: у чому причина

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 1 162 Коментарів: 1

У Кременчуці не вистачає водіїв тролейбусів. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні сесії міськради учора, 13 червня.

Питання кадрового дефіциту виникло під час обговорення підвищення заробітних плат водіям тролейбусів — на це спрямовують понад 4,6 мільйона гривень.

— У нас було прийняте рішення про остаточне фінансування закупівлі нових тролейбусів. І, відповідно, після прийняття цього рішення у нас виникла потреба у нових працівниках. А для того, щоб їх утримати і залучити, потрібно піднімати заробітну плату. Зараз нам потрібно найняти близько 25 осіб додатково, — розповів Малецький.

Про теперішню кількість працівників підприємства доповнив начальник транспортного управління Руслан Івашина.

— На сьогоднішній день у тролейбусному управлінні працює 88 водіїв, але потреба значно більша, — доповів Івашина.

За його словами, на посадах водіїв троейбусів у них працюють і жінки: гендерний розподіл працівників становить близько 50/50, проте постійно змінюється через потік кадрів.

Розповів Руслан Івашина також і про бронювання на підприємстві: говорить, нині зі 305 працівників штату заброньовано 26 працівників. Серед них як водії тролейбусів, так і інший персонал.

— Нас визнали критичним підприємством, тож ми можемо бронювати 50% працівників від загальної кількості військовозобов’язаних, які нині у нас працюють, — додав Івашина.

Нагадаємо, рівень заробітної плати водіїв тролейбусів у Кременчуці був передостаннім в рейтингу зарплат по тролейбусним управлінням України.