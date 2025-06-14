Офіцера з Полтавщини відзначили нагрудним знаком Командувача Сухопутних військ ЗСУ «Військової доблесті»

28-річний командир взводу 32-ї окремої механізованої бригади пережив контузію, але продовжує служити
28-річного молодшого лейтенанта Олексія з Полтавщини нагородили відзнакою Командувача Сухопутних військ ЗСУ «Військової доблесті». Це вже друга нагорода офіцера, який служить у 32-й окремій механізованій бригаді з грудня 2024 року, розповідають у пресслужбі Полтавського ОТЦК та СП.
Олексій родом із Кобеляцького району. До війни мав затребувану професію, рідко бачив родину через напружений графік. Попри перенесену травму плеча, через яку довгий час вважався обмежено придатним, погодився на навчання у Львівській академії Сухопутних військ.
Після навчання офіцер проходив адаптацію на полігоні разом із новоприбулими бійцями. Навчився працювати з РПГ, кулеметом, штурмувати окопи й зачищати будівлі. Адаптація допомогла подолати страх.
У січні 2025 року взвод під керівництвом Олексія заступив на позиції під Покровськом.
У тому бою чоловік отримав контузію та отруєння газами. Його нудило, з правого вуха пішла кров, з очима щось було, дезорієнтація. Попри все, група відбила окопи й закріпилася.
Попри бойовий досвід, офіцер визнає: найважче — заспокоїти побратимів у кризовий момент. Його головна мотивація — захистити родину, адже це обов’язок кожного чоловіка. Удома на Олексія чекають мати, дружина та донька.
Олексій не приховує свого ставлення до тих, хто уникає мобілізації.
— Зі своїм кумом не спілкуюся. Мене як забрали, він мені: «Ти що, дурачок? Куди пішов?» Він там якось спетляв. А хто тоді нас буде міняти? Хлопці по місяцю сидять на позиціях.
Нагадаємо, нещодавно полеглого бійця з Кременчука, сержанта Ярослава Фалюша удостоїли державної нагороди — захиснику посмертно присвоїли орден «За мужність» ІІІ ступеня.
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