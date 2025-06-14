Олена Шуляк
Олена Шуляк: Безбарʼєрність стає стандартом в Україні
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

Офіцера з Полтавщини відзначили нагрудним знаком Командувача Сухопутних військ ЗСУ «Військової доблесті»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 163

 

28-річний командир взводу 32-ї окремої механізованої бригади пережив контузію, але продовжує служити

28-річного молодшого лейтенанта Олексія з Полтавщини нагородили відзнакою Командувача Сухопутних військ ЗСУ «Військової доблесті». Це вже друга нагорода офіцера, який служить у 32-й окремій механізованій бригаді з грудня 2024 року, розповідають у пресслужбі Полтавського ОТЦК та СП.

Олексій родом із Кобеляцького району. До війни мав затребувану професію, рідко бачив родину через напружений графік. Попри перенесену травму плеча, через яку довгий час вважався обмежено придатним, погодився на навчання у Львівській академії Сухопутних військ.

Після навчання офіцер проходив адаптацію на полігоні разом із новоприбулими бійцями. Навчився працювати з РПГ, кулеметом, штурмувати окопи й зачищати будівлі. Адаптація допомогла подолати страх.

У січні 2025 року взвод під керівництвом Олексія заступив на позиції під Покровськом. 

— Під час виконання завдання група потрапила під щільний вогонь — нас побачила ворожа аеророзвідка, почали крити з усього. Ми пересиджували в мобільному укритті. Двері металеві один удар витримали, потім випали. Нас почали газами викурювати. Вночі були штурми, — розповідає Олексій.

У тому бою чоловік отримав контузію та отруєння газами. Його нудило, з правого вуха пішла кров, з очима щось було, дезорієнтація. Попри все, група відбила окопи й закріпилася.

Попри бойовий досвід, офіцер визнає: найважче — заспокоїти побратимів у кризовий момент. Його головна мотивація — захистити родину, адже це обов’язок кожного чоловіка. Удома на Олексія чекають мати, дружина та донька.

— Отримав у спадок від батьків 20 гектарів землі. Після перемоги хочу на ній працювати, на самого себе. Трактор купити, запровадити найпередовіші технології. Може, на будівництві доріг я б знову чималі гроші отримував, але зараз розумію, скільки часу я змарнував на тих заробітках, не спілкуючись з рідними.

Олексій не приховує свого ставлення до тих, хто уникає мобілізації.

— Зі своїм кумом не спілкуюся. Мене як забрали, він мені: «Ти що, дурачок? Куди пішов?» Він там якось спетляв. А хто тоді нас буде міняти? Хлопці по місяцю сидять на позиціях.

Нагадаємо, нещодавно полеглого бійця з Кременчука, сержанта Ярослава Фалюша удостоїли державної нагороди — захиснику посмертно присвоїли орден «За мужність» ІІІ ступеня.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський ОТЦК та СП
Теги: нагородження нагрудний знак війна офіцери
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх