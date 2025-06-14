На Лубенщині в аварії постраждали троє людей: за кермом була 16-річна водійка

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Сьогодні, 14 червня, близько 1.30 у селі Михнівці Лубенської громади сталася дорожньо-трнаспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, автомобіль ВАЗ під кермуванням 16-річної дівчини злетів із дороги й врізався в дерево. У салоні перебували троє пасажирів — чоловіки 45-ти, 25-ти і 24-х років. Двох із них госпіталізували до лікарні для встановлення ступеня травм. Третій отримав незначні ушкодження й від госпіталізації відмовився.

Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Нині правоохоронці встановлюють усі причини аварії.

Нагадаємо, цієї ночі у Полтаві Tesla влетіла в стоянку: внаслідок аварії постраждали п’ятеро людей, що знаходилися в машині.