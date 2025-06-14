У Хоролі чоловік облаштував наркопритон — поліція

Сьогодні, 10:08 Переглядів: 211

Правоохоронці вилучили наркотики і довели, що господар пускав до себе наркоманів

У Хоролі на Полтавщині 53-річний чоловік зберігав наркотики та облаштував у своєму домі наркопритон. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як розповів начальник Хорольського відділення поліції Антон Супруненко, під час обшуку в будинку підозрюваного слідчі та криміналісти вилучили наркотики, які направили на експертизу. Також з’ясували, що господар регулярно пускав до себе місцевих мешканців для вживання наркотиків.

У результаті досудового розслідування чоловікові повідомили про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотиків без мети збуту);

ч. 1 ст. 317 (надання приміщення для незаконного вживання наркотиків).

Нині усі матеріали справи скерували до суду. У разі визнання винним чоловікову загрожуватиме від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили наркогрупу, яка розповсюджувала заборонені речовини у Полтаві та районі.