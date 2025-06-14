У Хоролі на Полтавщині 53-річний чоловік зберігав наркотики та облаштував у своєму домі наркопритон. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Як розповів начальник Хорольського відділення поліції Антон Супруненко, під час обшуку в будинку підозрюваного слідчі та криміналісти вилучили наркотики, які направили на експертизу. Також з’ясували, що господар регулярно пускав до себе місцевих мешканців для вживання наркотиків.
У результаті досудового розслідування чоловікові повідомили про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу:
Нині усі матеріали справи скерували до суду. У разі визнання винним чоловікову загрожуватиме від трьох до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили наркогрупу, яка розповсюджувала заборонені речовини у Полтаві та районі.
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