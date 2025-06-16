За минулий тиждень у Кременчуці народилися 17 немовлят

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Хлопчиків на світ з'явилося більше, ніж дівчаток

За попередній тиждень, із 9 до 15 червня, у Кременчуці народилися 17 малюків. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Хлопчиків минулого тижня народилося більше: їх 9, а дівчаток 8.

У перинатальному центрі на світ з’явилися 14 малюків — 7 хлопчиків та 7 дівчаток. Ще 3 діток — 2 хлопчики та 1 дівчинка — народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».

Нагадаємо, тижнем раніше, із 2 до 8 червня у Кременчуці народилося 29 дітей: хлопчиків більше за дівчаток.