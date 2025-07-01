Вчора через буревій на Полтавщині знеструмило 60 населених пунктів: досі без світла ще три села

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Увечері 30 червня на Полтавщині сильний вітер залишив без електропостачання 60 населених пунктів. Найбільше постраждали громади в Полтавському, Кременчуцькому, Диканському, Зіньківському, Великобагачанському, Шишацькому, Миргородському, Лохвицькому та Пирятинському районах. Про це повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Загалом знеструмленими опинилися 6552 побутових і 749 юридичних споживачів.

Як зранку стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області, через пориви вітру були повалені дерева, які перекривали проїзд транспорту. До ліквідації наслідків негоди залучили чотири одиниці техніки та 12 рятувальників.

Станом на 6.00 1 липня без електроенергії залишалися ще три населені пункти — 373 абоненти. Відновлювальні роботи тривають.