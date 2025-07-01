У Глобиному горів легковик

Сьогодні, 09:39 Переглядів: 8

Уранці 30 червня на вулиці Центральній у Глобиному загорівся легковий автомобіль. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Пожежа сталася близько 8.36. Вогонь повністю знищив салон автівки та пошкодив її передню частину й моторний відсік. На місце виїхали рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини (ДПРП) та місцева пожежна охорона. Загалом у ліквідації пожежі брали участь троє вогнеборців і одна спецмашина ЗІЛ.

Причини займання встановлюють фахівці.

Нагадаємо, що раніше у Кременчуці згорів Renault.