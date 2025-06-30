Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 1 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
квт. 304, 16–18
вул. А.Ковальова, 46–77
вул. Великокохнівська, 2/2–57А
вул. Вітчизняна, 5–20
вул. В.Холодної, 1–36
вул. Джерельна, 16, 18
вул. Є.Патона, 25
вул. І.Мєчникова, 3–10
вул. Індустріальна, 2–145А
вул. Козацька, 71–134
вул. М.Молочникова, 2, 4, 11
вул. М.Татарулі, 3Б–204
вул. М.Чурай, 3–52
вул. Можайського, 2В
вул. Нечуя Левицького, 15А–22
вул. О.Древаля, 85–223
вул. Прибережна, 3–10А
вул. Раїси Кириченко, 76–96/4
вул. Солов’їна, 10
вул. Спасопреображенська, 3, 4, 6
вул. Чернігівська, 1–23
пров. 2-й Індустріальний, 3–12
пров. 3-й Індустріальний, 11, 12
пров. 4-й Індустріальний, 6, 8
пров. 5-й Індустріальний, 5–12
пров. 6-й Індустріальний, 4А–12
пров. Делегатський, 3–20
пров. Індустріальний, 1/4–99
пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4
пр. 2-й Індустріальний, 3, 4
пр. 3-й Індустріальний, 3, 4
пр. 4-й Індустріальний, 3, 4
пр. Великокохнівський, 2/2–57А
пр. Чорнобаївський, 1–58
пр. Рівненський, 1–44
пр. К.Скрябіна, 1, 3
с. Великокохнівка
пров. 1-й Весняний, 3–13
пров. 2-й Весняний, 2–13
пров. Бакинський, 5/6; 5/7–8/8; 9–12
пров. Бар’єрний, 2/5, 6; 7–12
пров. Вербовий, 2
пров. Вишневий, 1/83–13/20
пров. Гетьмана Сомка, 7/2; 27/44–51
пров. Градижський, 4, 6; 10/7–30
пров. Данила Нечая, 21–48/38
пров. Західний, 5–8/9; 11–14
пров. Зв’язковий, 28–55/15
пров. Катерини Зарицької, 4–26/44
пров. Квітневий, 1–10
пров. Князя Олега, 1/6, 8–48/15
пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5
пров. Луговий, 2/25–9; 17–37
пров. Миколи Пирогова, 1/13–8
пров. Олексія Бутовського, 4–37/57; 55–67
пров. Резервний, 13–23
пров. Рівненський, 15, 17, 21, 23, 25
пров. Сковороди, 2–8
пров. Столярний, 32–57
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Центральний, 3/1–14
пр. Весняний, 7–12
пр. Вишневий, 3–6
пр. Громадянський, 3–19
пр. Зв’язковий, 3–8
пр. Луговий, 2/25; 10–25
пр. Володимира Константиновича, 7–39
пр. Івана Калиновича, 21–60
туп. 1-й Деповський, 3–8
туп. 2-й Деповський, 3–7
туп. 7-й Хорольський, 14
туп. Марка Жмайла, 3–8
туп. Спокійний, 1–14
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Богдана Хмельницького, 53–150
вул. Братів Тютюнників, 4–27
вул. Вітчизняна, 5–20
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А
вул. Володимира Винниченка, 3–20А
вул. Володимира Короленка, 3–13
вул. Гійома Боплана, 4–15/9; 38–92; 74А; 77–92
вул. Зарічна, 79–91
вул. Залізнична
вул. Затонна, 24
вул. Запорізька, 7, 10, 12
вул. Кагамлицька, 74
вул. Каховська, 2А; 26/72–43/2
вул. Київська, 64–80
вул. Козацька, 15/22, 17/9
вул. Кооперативна, 1–28/75; 19–50/4; 43/1–84; 77–112
вул. Лікаря Богаєвського, 31; 37
вул. Лікаря Бончука, 28–30
вул. Лугова, 6–37
вул. Миколи Кучми, 1–46
вул. Миколи Пирогова, 40/5–44/4
вул. Небесної Сотні, 51; 98, 100, 102, 104
вул. Олексія Древаля, 182/1–186
вул. Плеханова, 4, 14/2
вул. Правобережна, 38А–55/1
вул. Раїси Кириченко, 34–93
вул. Редутна, 27–37/14
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Романа Шухевича, 5
вул. Соломії Крушельницької, 19–63
вул. Тараса Шевченка, 102–148
вул. Фурштадська, 1–19/25
вул. Чередницька, 30–79
вул. Юрія Кондратюка, 2–30А; 13А–74/23
вул. Юрія Липи, 3/3–16; 43, 45, 47
пров. Чередницький, 4
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Євгена Патона, 25
вул. Київська, 64–80
вул. Ярова, 1–7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Олексія Древаля, 182/1–186
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3.
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