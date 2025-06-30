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Майор з Полтавщини отримав орден «Богдана Хмельницького» з рук президента

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 135

 

Нагороду майор Анатолій Снітко отримав до Дня Конституції України

Майор Анатолій Снітко, командир роти зв’язку управління 116 окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України, отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Вручив нагороду захисникові Президент України Володимир Зеленський 28 червня — у День Конституції.

У бригаді розповідають, що від початку повномасштабної війни офіцер бере участь у бойових діях. Воював на Донеччині: під Бахмутом, Соледаром, Авдіївкою, Мар’їнкою, Красногорівкою та Кураховим. У жовтні 2023 року, під час оборони позицій біля Степового, підрозділу майора Снітка вдалося стримати штурм трьох бригад армії РФ. Протягом понад 10 днів українські захисники утримували позиції під щільним вогнем, знищили десятки окупантів та техніку, взяли полонених.

Згодом Анатолія Снітка разом із підрозділом перевели на Курщину — там він розгорнув передовий командний пункт, забезпечив зв’язок і керував бойовими підрозділами. 

На рахунку захисника не одне врятоване життя: одного разу він разом із побратимом витягнув поранених військових із автомобіля, який був уражений російським FPV-дроном. При цьому на місці зберігалася загроза повторної атаки та вибуху боєкомплекту.

Також під час обстрілів FPV-дронами майор Снітко із трьома бійцями десять діб залишались в укритті із мінімальними запасами їжі та води. За несприятливих погодних умов, які тимчасово зупинили польоти дронів, він вирішив евакуюватися самостійно. Полагодивши пошкоджене авто, під обстрілами вивіз людей і техніку у безпечну зону.

За час служби Анатолій Снітко отримав два поранення, але від евакуації відмовився й продовжив службу.

Нагадаємо, нещодавно старший лейтенант Полтавської 116 бригади ТрО Олександр Приходько отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: нагородження орден Богдана Хмельницького 116 бригада ТрО
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