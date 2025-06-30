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Кременчук, Гроші

У Кременчуці замовили благоустрій у мікрорайоні Ревівка за 1,5 млн гривень

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 210 Коментарів: 1

Благоустрій виконує компанія «Данкобуд»

До кінця липня на вулиці Юрія Кондратюка біля будинків № 14 та № 18 завершать благоустрій території. Вартість робіт — майже 1,5 млн гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Благоустрій виконує компанія «Данкобуд». Робота розпочалась з минулого місяця. З документації стало відомо, що найбільше у кошторис «заклали» на шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400. Його купуватимуть за 7 872 грн/т без ПДВ (9 446 грн/т з ПДВ). Ціни на шлакопортландцемент марки М400 варіюються залежно від призначення, фасування та постачальника — втім точну марку та призначення у документації не вказали. Загалом підрядник планує закупити понад 22 т. У середньому ціни на цей матеріал на ринку варіюються від 4 до 6 тисяч гривень, якщо мова йде саме про загальнобудівельне призначення. 

Значна частина коштів піде на закупівлю чорної плитки ФЕМ типу «Поло 2», товщина 40 мм, ціна за м2 — 532,8 грн з ПДВ (444 грн/м2 без ПДВ). Кременчуцька компанія «Поло», виробник тротуарної плитки «Поло 2» товщиною 40 мм, пропонує за 1 м2 420 гривень.

За даними Clarity Project, товариство з обмеженою відповідальністю «Данкобуд» зареєстроване у Кіровоградській області у місті Світловодськ. ТОВ існує менше року. Керівником і засновником ТОВ є Сергій Данилейко з Кременчука.

Раніше «Данкобуд» був приватним підприємством. Компанія займалась державними замовленнями з 2018 року, пише видання «Медіадоказ». «Данкобуд» опікувалось облаштуванням укриттів у закладах освіти, зокрема і в «Академії майбутнього» з 2023 року.

Нагадаємо, торік кременчуцька влада погодила виділити 160 тисяч гривень на розробку проєктно-кошторисної документації з проведенням експертизи з благоустрою території вулиці Юрія Кондратюка. Додамо, що у 2024 році сесія міської ради погодила зміни у програмі комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». Очікувалось, що благоустрій території на вулиці Юрія Кондратюка біля будинків № 14 та № 18 мав коштувати місту 1,5 млн гривень без врахування розробки ПКД. Гроші мали піти на «заплановані лише найнеобхідніші види робіт для влаштування тротуарного покриття з закріпленням існуючих конструкцій».

Додамо, що у 2019 році на Ревівці, на вулиці Юрія Кондратюка, хотіли облаштувати сквер «Західний». На це влада передбачала фінансування у розмірі 150 тисяч гривень. Як пояснив Денис Терещенко, депутат міськради, який опікується Ревівкою, сквер мали облаштувати неподалік від кінцевої зупинки маршрутки №17.

У 2025 році міська влада заявляла, що цьогоріч місто шукатиме гроші на відновлення покриття і освітлення.

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Автор: Телеграф
Теги: благоустрій
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Коментарі: 1

1 575
Andron777:
Сьогодні, 20:21

Знайшли всетаки як з бюджетику трохи помити, бо реконструкція парку на Молодіжному нЬЄпрАшла...smirk


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