У Кременчуці шукатимуть гроші на завершення будівництва дитячого майданчика на Ревівці

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Кременчук шукатиме гроші на завершення благоустрою території та будівництва дитячого майданчика на вулиці Юрія Кондратюка в районі житлових будинків № 14 та № 18. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, або роботи фінансуватимуться «по мірі надходження пайової участі, зокрема, від кіосків…», або у цьому місту допоможуть партнери. Про це він повідомив під час засідання виконавчого комітету 27 березня.

— Ми поступово будемо давати «Благоустрою» кошти, там відновлення необхідне зробити, перш за все, покриття з плитки, освітлення, а потім встановлення елементів спортивних і дитячих майданчиків, — сказав міський голова.

Нагадаємо, торік кременчуцька влада погодила виділити 160 тисяч гривень на розробку проєктно-кошторисної документації з проведенням експертизи з благоустрою території вулиці Юрія Кондратюка. Додамо, що у 2024 році сесія міської ради погодила зміни у програмі комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». Очікувалось, що благоустрій території на вулиці Юрія Кондратюка біля будинків № 14 та № 18 мав коштувати місту 1,5 млн гривень без врахування розробки ПКД. Гроші мали піти на «заплановані лише найнеобхідніші види робіт для влаштування тротуарного покриття з закріпленням існуючих конструкцій».

Додамо, що у 2019 році на Ревівці, на вулиці Юрія Кондратюка, хотіли облаштувати сквер «Західний». На це влада передбачала фінансування у розмірі 150 тисяч гривень. Як пояснив Денис Терещенко, депутат міськради, який опікується Ревівкою, сквер мали облаштувати неподалік від кінцевої зупинки маршрутки №17