Кременчук, Споживач

У Кременчуці оновили мережу тролейбусів: додали маршрут 17А+

Сьогодні, 10:05

 

Нове рішення виконкому замінить попередню схему руху електротранспорту

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради оновив мережу тролейбусних маршрутів міської громади. Про це стало відомо із проєкту рішення виконкому, опублікованому на сайті.

Документ передбачає скасування попередньої редакції від 18 липня 2024 року і запровадження нової схеми руху, яка включає додатковий маршрут 17А+.

У проєкті рішення зазначено, що новий тролейбусний маршрут 17А+ курсуватиме від вулиці Юрія Кондратюка через вулиці Нескорених, Богдана Хмельницького, Перемоги, Університетську, Старшого лейтенанта Кагала, Халаменюка, проспект Свободи та проспект Лесі Українки — до Молодіжної. У зворотному напрямку маршрут не змінюється.

Оновлене рішення також підтверджує чинність усіх раніше запроваджених маршрутів.

Документ передбачає, що рішення виконкому від 18 липня 2024 року № 1615 втратило чинність. Нову мережу буде оприлюднено відповідно до вимог законодавства.

Нагадаємо, тестовий рейс за цим маршрутом провели цьогоріч улітку.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: тролейбус маршрут Ревівка
