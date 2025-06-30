З 1-го липня Кременчуцький ЦНАП тимчасово не прийматиме заяви на більшість соціальних послуг

Це пояснюють зміною адміністратора соціальних виплат – відтепер цим займатиметься Пенсійний фонд замість Мінсоцполітики
З 1-го липня 2025 року Пенсійний фонд України (ПФУ) переймає на себе функції з призначення та виплати деяких видів державної соціальної допомоги, які раніше здійснювали органи соціального захисту населення (постанови Кабміну від 23.06.2025 № 766 та від 25.06.2025 № 765). Зокрема, зміни вносяться до існуючих порядків надання допомог дітям, малозабезпеченим сім’ям та іншим вразливим групам населення.
З 1 липня Пенсійний фонд призначатиме та виплачуватиме соціальні допомоги — що зміниться
У зв’язку з цим з 1 липня Кременчуцький ЦНАП позбавлений технічної можливості приймати заяви на деякі соціальні послуги. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.
Тимчасово у ЦНАПі не приймають заяви на виплати державних соціальних допомог що надаються:
Актуальний перелік послуг, які можна замовити через ЦНАП, розміщений на сайті Кременчуцького ЦНАПу.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» нещодавно писав, що з 1 липня ПФУ призначатиме й виплачуватиме майже за всі соціальні виплати. Набувають чинності зміни, затверджені постановою Кабміну № 695 від 11 червня. Відповідно до цього рішення запроваджено новий порядок призначення та виплати окремих видів соціальних допомог, що доручається ПФУ. Раніше ці соцвиплати адміністрували в Мінсоцполітики (через територіальні управління соцзахисту населення).
З 1-го липня ПФУ набуває повноважень з призначення та виплати:
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