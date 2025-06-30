Перший командир 154 окремої механізованої бригади Олександр Щербина з Кременчука завершив свій шлях комбрига

Ветеран війни, професійний військовий родом з Кременчука полковник Олександр Щербина завершив свій шлях командира 154-ї окремої механізованої бригади, яку він сформував у 2023 році. До того Олександр Щербина був першим заступником командира 57-ї бригади та під час проведення АТО командував 17 окремим батальйоном.
На російсько-українській війні він з 2014 року — пройшов АТО/ООС. У повномасштабній війні брав участь з перших днів. А до того побував у миротворчих місіях ООН.
Олександр Щербина подякував своїм побратимам та згадав про загиблих Героїв, перед якими схиляє голову. Він заявив, що залишається в ЗСУ, але не повідомив на якій посаді.
Легендарний воїн — полковник Олександр Щербина з Кременчука, призначений командиром 154-ї бригади
Нагадаємо, раніше ми писали, що полковник Олександр Щербина має три вищі освіти, дві з яких отримав за кордоном. Він працював спостерігачем ОБСЄ у Грузії, у складі сил стабілізації (SFOR) у Боснії і Герцеговині, а також у миротворчій місії в Косово.
У 2008 році він вперше звільнився з військової служби — вийшов на пенсію за вислугою років. Проте з початком російської агресії навесні 2014 року добровольцем пішов захищати Україну. Олександр Щербина пройшов повний командирський шлях — був командиром взводу, роти, після агресії РФ у 2014 році був призначений заступником командира 39 окремого мотопіхотного батальйону, потім довгий час командував 17 окремим батальйоном, а згодом став першим заступником командира 57-ї окремої мотопіхотної бригади.
Він вдруге звільнився з військової служби, але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року повернувся до лав ЗСУ. У 2023 році був призначений командиром новосформованої 154-ї окремої механізованої бригади. Брав участь у боях з ворогом на різних напрямках.
За особисту мужність та героїзм під час російсько-української війни, відзначений декількома державними нагородами, зокрема орденом Богдана Хмельницького III ступеня та орденом Данила Галицького.
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