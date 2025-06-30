Перший командир 154 окремої механізованої бригади Олександр Щербина з Кременчука завершив свій шлях комбрига

Вчора, 22:00 Переглядів: 266

Полковник Олександр Щербина створив 154 ОМБр з «нуля» та командував нею з 2023 року

Ветеран війни, професійний військовий родом з Кременчука полковник Олександр Щербина завершив свій шлях командира 154-ї окремої механізованої бригади, яку він сформував у 2023 році. До того Олександр Щербина був першим заступником командира 57-ї бригади та під час проведення АТО командував 17 окремим батальйоном.

— Завершую свій шлях в 154 окремій механізованій бригаді як її перший командир. Створити бригаду з нуля, навчити та згуртувати людей, запустити процеси, увійти в бій і гідно нищити ворога на декількох напрямках одночасно — це був справжній виклик. Але ми зробили все, щоб 154-та стала не просто новим підрозділом на мапі Збройних Сил, а живим, сильним організмом з власним характером, бойовим духом і обличчям, — написав Олександр Щербина — написав Олександр Щербина у своєму Facebook

На російсько-українській війні він з 2014 року — пройшов АТО/ООС. У повномасштабній війні брав участь з перших днів. А до того побував у миротворчих місіях ООН.

— Для когось я став наставником, передав частину свого досвіду й бачення. Сам багато чого навчився у своїх підлеглих. Ваше нестандартне мислення, новаторські підходи, рішучість — усе це ми не раз втілювали в бою. І це робило нас сильнішими, - зауважив комбриг.

Олександр Щербина подякував своїм побратимам та згадав про загиблих Героїв, перед якими схиляє голову. Він заявив, що залишається в ЗСУ, але не повідомив на якій посаді.

= Дякую кожному, з ким ми разом писали перші сторінки історії 154 бригади, за відданість військовій справі, надлюдські зусилля, витримку, справжній козацький героїзм і відвагу проявлені в бою за нашу неньку Україну. Схиляю голову перед полеглими Героями, рідним висловлюю щирі співчуття. Пораненим, якнайшвидшого одужання та повернення до строю. Залишаюсь в лавах ЗСУ, передаватиму досвід тим, хто продовжуватиме нашу справу. Слава Україні! — написав Олександр Щербина.

Легендарний воїн — полковник Олександр Щербина з Кременчука, призначений командиром 154-ї бригади

Нагадаємо, раніше ми писали, що полковник Олександр Щербина має три вищі освіти, дві з яких отримав за кордоном. Він працював спостерігачем ОБСЄ у Грузії, у складі сил стабілізації (SFOR) у Боснії і Герцеговині, а також у миротворчій місії в Косово.

У 2008 році він вперше звільнився з військової служби — вийшов на пенсію за вислугою років. Проте з початком російської агресії навесні 2014 року добровольцем пішов захищати Україну. Олександр Щербина пройшов повний командирський шлях — був командиром взводу, роти, після агресії РФ у 2014 році був призначений заступником командира 39 окремого мотопіхотного батальйону, потім довгий час командував 17 окремим батальйоном, а згодом став першим заступником командира 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

Він вдруге звільнився з військової служби, але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року повернувся до лав ЗСУ. У 2023 році був призначений командиром новосформованої 154-ї окремої механізованої бригади. Брав участь у боях з ворогом на різних напрямках.

За особисту мужність та героїзм під час російсько-української війни, відзначений декількома державними нагородами, зокрема орденом Богдана Хмельницького III ступеня та орденом Данила Галицького.