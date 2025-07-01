Ветеранам «Контракту 18–24» обіцяють рік відстрочки від мобілізації

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 129

28 червня уряд схвалив ініціативу Міністерства оборони, яка передбачає річну відстрочку від мобілізації для добровольців, що відслужили за програмою «Контракт 18–24». Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Відповідний законопроєкт пропонує внести зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Він має усунути правову невизначеність: раніше громадян, які завершили службу за добровільним контрактом, одразу могли знову мобілізувати.

За словами авторів ініціативи, 12-місячна відстрочка дозволить військовим відпочити, пройти реабілітацію та за потреби повернутися до цивільного життя.

Проєкт «Контракт 18–24» стартував у лютому 2024 року. Це добровільна програма для українців віком від 18 до 24 років, які готові служити у Силах оборони протягом одного року. Контрактники отримують додаткову фінансову винагороду, проходять навчання під керівництвом досвідчених бійців і мають соціальні гарантії.