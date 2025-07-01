Ветеранам «Контракту 18–24» обіцяють рік відстрочки від мобілізації

28 червня уряд схвалив ініціативу Міністерства оборони, яка передбачає річну відстрочку від мобілізації для добровольців, що відслужили за програмою «Контракт 18–24». Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
Відповідний законопроєкт пропонує внести зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Він має усунути правову невизначеність: раніше громадян, які завершили службу за добровільним контрактом, одразу могли знову мобілізувати.
За словами авторів ініціативи, 12-місячна відстрочка дозволить військовим відпочити, пройти реабілітацію та за потреби повернутися до цивільного життя.
Проєкт «Контракт 18–24» стартував у лютому 2024 року. Це добровільна програма для українців віком від 18 до 24 років, які готові служити у Силах оборони протягом одного року. Контрактники отримують додаткову фінансову винагороду, проходять навчання під керівництвом досвідчених бійців і мають соціальні гарантії.
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