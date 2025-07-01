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Топ новина, Кременчук

«Штучні докази». У Кременчуці суд почав розгляд справи про продаж майна екснастоятелем Свято-Успенського собору

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 850

Суд підтримав клопотання адвоката, вивчив докази і оголосив перерву. Наступне засідання призначено на 14 липня

30 червня у Крюківському районному суді розпочали розгляд справи про продаж житлової нерухомості Свято-Успенського собору його колишнім настоятелем Іосифом (в миру Сергій Богайчик) по суті. Сторона відповідача, Сергій Богайчик, а також покупці нерухомості, Олег та Наталія Старінцевих, і третя сторона, в особі нотаріуса, вдруге не з’явилась на засідання. Причини неявки, окрім Наталії Старінцевої (жінка перебуває на лікарняному), вони не вказали. Оскільки це була вже їх друга неявка, суд ухвалив рішення розпочати розгляд справи.

Позивач в особі релігійної громади Свято-Успенського собору під Православною церквою України клопотав, зокрема, долучити документи до справи і визнати докази відповідача недопустимими. 

 

Так, за словами адвоката, представника позивача, Руслана Лазоренка, деякі документи, які надав Сергій Богайчик, як докази для відзиву позову, є «штучними». Крім того, документація відповідача є копіями, які оформлені неналежним чином.

«Штучним» адвокат назвав, зокрема, протокол про ухвалення рішення продажу майна на Парафіяльних зборах. Лазоренко стверджував, що його могли створити вже під час розгляду справи, бо печатку, майно і документації новообраній голові громади з 2024 року так і не передавали, а у самому договорі купівлі-продажу екснастоятель собору не посилався на жодні рішення членів громади. Додамо, що згідно з внутрішнім регламентом релігійної громади, ухвалювати рішення про відчуження майна мають саме на Парафіяльних зборах.

Крім того, є невідповідності у деяких копіях документів Сергія Богайчика з оригіналами — це, зокрема, стосується даних у прибутковому касовому ордері, який нібито підтверджують надходження готівки до каси організації (ціни на нерухомість у копії документів і договору купівлі-продажу не збігаються). Втім невідповідність знайшли і у протоколі Парафіяльних зборів.

Під час засідання наголосили, що раніше громада під Українською Православною церквою (УПЦ) не мала розрахункового рахунку, а у фінансовому звіті за 2023 рік, коли підписувався договір, ніяк не відображався продаж відповідного майна. 

Суд підтримав клопотання адвоката, вивчив докази і оголосив перерву. Наступне засідання призначено на 14 липня.

Що передувало

У вересні 2024 року відбулась перереєстрація двох кременчуцьких храмів — Свято-Успенського кафедрального собору та Свято-Троїцького храму. Раніше обидві установи підпорядковувалися Українській православній церкві (УПЦ в єдності з Московським патріархатом), але з осені минулого року вони зареєстровані в складі Православної церкви України (ПЦУ).

Конфлікт між прихильниками УПЦ та ПЦУ біля Свято-Успенського собору завершився опечатанням церкви

Після перереєстрації громадою Свято-Успенського собору стала керувати Оксана Кучменко (ПЦУ). До цього головою громади був настоятель Сергій Богайчик (УПЦ).

Представники ПЦУ вважають, що колишній настоятель Іосиф у 2023 році незаконно продав житлову нерухомість, яка перебувала у власності громади. Відтак громада подала позов до суду. Незаконність дій колишнього настоятеля позивач аргументував тим, що на Парафіяльних зборах не ухвалювалося рішення про відчуження цього майна, як того вимагає внутрішній регламент.

Із тексту договору купівлі-продажу журналісти дізналися, що громада, в особі настоятеля Сергія Богайчика, у 2023 році продала територію разом із будівлями Наталії Старінцевій за 148 тисяч гривень без ПДВ (за тодішнім курсом — приблизно 4,1 тисячі доларів США).

13 червня 2025-го у Крюківському районному суді мали по суті розглянути справу щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу, скасування рішення державного реєстратора та про зобов’язання повернути об’єкт нерухомого майна.

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Автор: Телеграф
Теги: церква ПЦУ УПЦ
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