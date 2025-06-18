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Надзвичайні новини, Полтавщина

Водієві Tesla, який скоїв ДТП на стоянці у Полтаві, повідомили про підозру

Сьогодні, 12:37 Переглядів: 549

 

Внаслідок аварії пошкоджень зазнали сім автомобілів, п'ятеро людей постраждали

Правоохоронці повідомили про підозру водієві автомобіля Tesla, який минулого тижня спричинив масштабну аварію на стоянці у Полтаві. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Чоловікові інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Йому може загрожувати від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від п’яти до восьми років. Нині триває слідство.

Нагадаємо, подія сталася 14 червня близько 3.30: Tesla врізалася в сім автомобілів, які перебували на приватній стоянці на проспекті Героїв України в Полтаві. Унаслідок аварії постраждали п’ятеро людей — дві жінки та троє чоловіків, зокрема і сам водій автомобіля. За два дні після події правоохоронцям вдалося встановити його особу.



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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП повідомлення про підозру
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