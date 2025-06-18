На Полтавщині жінка побила сусідську дитину, бо та ніби-то зачіпала її сина

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 265 Коментарів: 1

Обвинувачена заявила, що покази потерпілої дитини є надуманими, і фізичної шкоди вона їй не завдавала

На Полтавщині судили жінку, яка побила сусідську малолітню дівчину, бо та ніби-то ображала її сина. Про це стало відомо із вироку Гребінківського районного суду від 16 червня.

У матеріалах справи зазначено, що у червні 2023 року обвинувачена під час сварки умисно штовхнула дівчину, тим самим завдавши їй фізичного болю, проте не спричинивши травм. Крім цього, жінка схопила дитину за обличчя, почала здавлювати щоки та сунути їй пальці до рота, чим знову спричинила фізичний біль.

Суд допитав малолітню потерпілу. Дівчина розповіла, що того дня вона з друзями гуляла неподалік будинку. Між дітьми виникла сварка, один хлопець вдарив іншого. Дівчина вирішила за того заступитися і зробила зауваження кривднику. Потім той побіг додому, а через деякий час повернувся зі своєю матір’ю. Та почала на дітей кричати, а тоді підійшла до дівчини, схопила її за обличчя і сказала, що «дістане її язик і засуне в одне місце». Після цього жінка хотіла дівчину вдарити, проте штовхнула у груди чи живіт, а та впала на землю.

Ці ж слова потерпілої дівчини підтвердила на суді і її мати.

Сама ж обвинувачена каже, що свідчення потерпілої є надуманими. Вона повідомила, що того дня її син повернувся додому з вулиці брудний і заплаканий та розповів, що його ображали діти. Вона разом із сином пішла на вулицю та спитала у дітей, зокрема і в потерпілої дівчини, чому вони її сина ображали. Жінка стверджує: вона взяла дівчину двома пальцями руки за кофту і дійсно підтвердила свої слова. Проте більше її не чіпала і після цього разом із сином пішла додому.

Отож обвинувачена не погодилася зі звинуваченнями і заявила, що допитані на суді діти говорили різне та неправду.

Опрацювавши усі матеріали справи, суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 126 (умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України та призначив їй покарання у вигляді 200 годин громадських робіт. Також жінка має сплатити 25 тисяч гривень моральної шкоди потерпілим та 10 тисяч гривень відшкодування витрат на правову допомогу.

Нагадаємо, торік на Полтавщині про підозру повідомили жінці, яка побила 11-річного хлопчика.