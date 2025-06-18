На Полтавщині чоловік у гідрокостюмі спіймав понад 200 раків у період заборони

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Збитки від улову сягнули майже 300 тисяч гривень

Учора, 17 червня, на Кам’янському водосховищі поблизу села Придніпрянське інспектори Полтавського рибоохоронного патруля затримали чоловіка, який у період заборони наловив понад 200 раків. Про це інформують у пресслужбі рибоохоронпатруля.

Під час рейду правоохоронці затримали чоловіка, який ловив раків у гідрокостюмі, з маскою та ластами. У нього вилучили 216 раків загальною вагою майже 8 кг. Сума шкоди, завданої рибному господарству, — майже 300 тисяч гривень.

На місце події інспектори рибоохоронпатруля викликали поліцію. За фактом порушення законодавства правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 249 Кримінального кодексу України — «Незаконне зайняття рибним промислом».

У Полтавському рибоохоронному патрулі нагадують, що вилов раків заборонений у періоди їх линяння, розмноження та в межах природно-заповідного фонду. Використання водолазного спорядження не звільняє від дотримання закону.

Нагадаємо, у березні на Полтавщині чоловік наловив майже 50 кг раків у період заборони.