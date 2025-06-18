«Це такий біль, який не передати словами»: у Кременчуці рідним загиблих захисників передали нагороди полеглих героїв

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Сьогодні, 18 червня, у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації рідним полеглих у боях за Україну захисників передали їхні нагороди.

Солдатів Вадима Молоховського, Дениса Белішка, Олександра Квітченка, Віталія Винарчука та Артема Пацюка, а також молодшого сержанта Віталія Подлєгаєва посмертно удостоїли орденами «За мужність» III ступеня.

Вручили нагороди близьким загиблих бійців начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін та т. в. о. начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тарас Саражин.

У лавах Збройних сил України солдат Вадим Молоховський служив на посаді стрільця стрілецької роти стрілецького батальйону. 25 серпня 2023 року потрапив під мінометний обстріл противника, в результаті чого загинув. Нагороду полеглого захисника отримувала його дружина, Наталія.

— Це була чуйна людина. Завжди усміхнений, завжди готовий прийти на допомогу. Казав, що це його обов’язок — захищати Україну, — ділиться Наталія.

Молодший сержант Віталій Подлєгаєв початок повномасштабної війни зустрів на роботі у Варшаві. Проте заявив рідним, що стояти осторонь не буде, і вже на початку березня приєднався до лав Збройних сил України. Служив на посаді начальника радіовзводу роти зв’язку. Обірвалося життя військовослужбовця 4 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника неподалік села Торське Краматорського району на Донеччині.

Дружина полеглого захисника, Світлана, пригадує: у чоловіка неодноразово були поранення під час служби. Перше отримав на День Незалежності — 24 серпня 2022 року.

— Потрапили вони тоді в петлю, було поранення, але витягли його. І так ішов далі й далі… Пам’ятаємо його і любимо. Тяжко про це говорити. Цей нестерпний біль не пережити, ні сльозами не обмити, — говорить жінка.

Солдат Денис Белішко у лавах Збройних сил служив у зенітно-артилерійському відділенні роти вогневої підтримки. Загинув військовослужбовець 9 грудня 2023 року внаслідок отриманих осколкових поранень поблизу села Старомайорське Волноваського району на Донеччині. Нагороду захисника отримувала його сестра.

Солдат Олександр Квітченко став до лав Збройних сил у жовтні 2024 року. Служив на посаді навідника десантно-штурмового відділення. Загинув 6 січня 2025 року у Суджанському районі на Курщині. Нагороду полеглого воїна отримувала його мама.

Мати Олександра, Олена, говорить: піти на службу було його зваженим рішенням. А для неї він лишився найкращим сином.

Солдат Віталій Винарчук служив на посаді стрільця-снайпера десантно-штурмового відділення. Загинув 30 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Погребки Суджанського району на Курщині. Нагороду полеглого захисника отримувала його дружина, Марина.

Жінка пригадує свого полеглого чоловіка як цілеспрямовану та наполегливу людину, який пішов захищати свою родину та Батьківщину — і віддав за них життя.

Солдат Артем Пацюк став на захист України у липні 2024 року. Служив на посаді сапера інженерно-саперного взводу. Загинув у жовтні 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Павлівка на Сумщині. Нагороду полеглого бійця отримували його батьки.

Рідні пригадують: рішення сина піти на службу далося йому важко, але він зробив такий вибір. І вони його рішення прийняли і пишаються ним.

По закінченню нагородження Олександр Аленін висловив щирі співчуття рідним загиблих військових та нагадав, що із будь-якими питаннями чи проблемами вони завжди можуть звернутися до Кременчуцької РВА, де їм завжди допоможуть.

Нагадаємо, днями у Кременчуцькій РВА державні нагороди передали рідним ще п'ятьох полеглих захисників.