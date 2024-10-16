У Кременчуці попрощались з солдатом Артемом Пацюком

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 206

Поховали військового на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни

16 жовтня у Кременчуці попрощались з військовослужбовцем Артемом Пацюком. Воїн мав звання солдат, був сапером.

За словами військового з позивним «Лиман», Артем родом з Кременчука, навчався у школі № 14, закінчив професійно-технічне училище № 26. На службу чоловіка призвали у липні 2024 року.

Артем загинув 6 жовтня під час оборони України біля села Павлівка Сумської області, розповів «Лиман».

Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.