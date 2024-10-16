Нацрада закликала ЗМІ до коректного висвітлення теми мобілізації та роботи ТЦК, щоб не допомагати ворожій пропаганді

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Протистояти ворогу можна лише поєднуючи зусилля народу, війська та медіа, а не протиставляючи їх одне одному

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення закликала засоби масової інформації до коректного та професійного підходу у висвітлюванні новин про мобілізацію та діяльність ТЦК. Ці теми назвали «чутливими».

Про це повідомила пресслужба Нацради у вівторок, 15 жовтня.

— Ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога. Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел. Це є важливим аспектом захисту національної безпеки , — йдеться у повідомленні.

У Нацраді наголошують, що «ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації», «демонізації» ТЦК та їх співробітників.

— Мета такої діяльності — зупинити мобілізацію, розколоти суспільство, посіяти паніку та розбрат, і таким чином знизити обороноздатність нашої країни, — пояснюють у Нацраді.

У повідомленні йдеться, що російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду 1,6 млрд $. При цьому переважно інформаційні зусилля країни-агресора спрямовані саме на українську аудиторію.

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Насамперед пропаганда РФ намагається:

просувати через медіа дезінформацію, пов’язану із мобілізаційними процесами у нашій країні;

маніпулювати громадською думкою, прагнучи дискредитувати українські державні інституції й армію;

дезорієнтувати та залякати населення, розколоти суспільство через вигадані суперечки та вигадливі наративи дезінформації і, як наслідок, знизити міжнародну підтримку України.

— Українські медіа — єдині, хто може відігравати ключову роль в інформуванні суспільства щодо важливості процесу мобілізації, а також запобіганню спекуляції та фейків довкола неї, — зазначають у Нацраді.

Саме тому Національна рада закликає українські ЗМІ:

дотримуватись професійних стандартів, ретельно вивчати джерела, зокрема й при цитуванні іноземних ресурсів, достовірність і походження будь-якої інформації, особливо пов’язаної з мобілізаційними процесами та військовими діями;

навіть у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК варто максимально обережно використовувати цитати, бо емоційні висловлювання у таких випадках є природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення;

розуміти, що більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і тим більш обставини події, особливо з урахуванням активності ворога — тому фактчекінг є непорушною основою якісного інформування.

— Ворог чітко знає — чим менше українських бійців, тим ближче перемога росії. Протистояти цьому можна лише поєднуючи зусилля народу, війська і медіа, а не протиставляючи їх одне одному, - резюмували у Нацраді.

Нагадаємо, ми писали, що ТЦК займається не лише призовом на військову службу за мобілізацією, а й іншими важливими функціями, а тому без цих військових установ ЗСУ не обійтися. Навіть у разі реформування системи поповнення ЗСУ за територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки залишиться функція примусової мобілізації.

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Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що Кабінет міністрів ухвалив важливе рішення, яке розширює можливості мобілізації добровольців в армію. Про це 1 жовтня повідомило Міністерство оборони України.

Відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити. Нова постанова уряду, розроблена Міноборони, надає військовозобов’язаним можливість обирати військову частину, де вони хочуть служити, минаючи ТЦК та СП. Командири військових частин можуть направляти кандидатів на проходження ВЛК. А Генеральний штаб ЗСУ має визначити список військових частин, командири яких зможуть призивати добровольців до себе на службу.

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Водночас народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні спостерігається спад мобілізації. У зв’язку з цим, він закликав до радикальних заходів, щоб підвищити ці показники. Роман Костенко в ефірі Radio NV заявив, що Україні, можливо, доведеться ухвалити законопроєкти щодо зниження призовного віку, якщо Росія оголосить мобілізацію.

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Згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників ТЦК є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.