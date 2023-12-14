«Сьогодні навіть погода плаче за своїм героєм»: Кременчук попрощався з Денисом Белішком, який загинув на війні

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 476

Мати загиблого нещодавно поховала чоловіка, тепер прощається з сином

Сьогодні, 14 грудня, у Кременчуці прощалися з солдатом Денисом Белішком. Захиснику було 45 років. Денис пішов на війну добровольцем, розповідає військовослужбовець з позивним «Художник».

— 20 липня Денис став на захист своєї країни. Він був помічником навідника, гранатометником. Був спокійним, виваженим, через що й отримав позивний «Тихий». Його частина виконувала бойові завдання на Донеччині, там він потрапив під артобстріл. 9 грудня отримав осколкові поранення, якій й стали для бійця фатальними, — розповів «Художник». Народився Денис у Кременчуці, закінчив Кременчуцьку гімназію № 18, згодом, Вище професійно-технічне училище № 7, розповідають побратими «Тихого». Довгий час працював на Крюківському вагонобудівному заводі. Колишня дружина загиблого Інна говорить, світ втратив світлу людину. Народився Денис у Кременчуці, закінчив Кременчуцьку гімназію № 18, згодом, Вище професійно-технічне училище № 7, розповідають побратими «Тихого». Довгий час працював на Крюківському вагонобудівному заводі. Колишня дружина загиблого Інна говорить, світ втратив світлу людину.

— Завжди був добрий, сміливий. Я дізналася у понеділок, що його не стало. Це дуже тяжка втрата, особливо, для його матері, яка нещодавно втратила свого чоловіка. Наш Денис вистояв, скільки зміг, — говорить Інна.

Для своїх рідних він — герой, каже чоловік сестри загиблого Євген. Ставши до лав ЗСУ як боєць механізованого взводу, розповідав небагато, адже не хотів засмучувати рідних.

— Він до останнього допомагав матері, підтримував її. Був веселий, доброзичливий, мав підхід до кожного. Він багато не розповідав нам про війну, не показував, що йому погань. Для сестри та мами все було добре. Ми були товаришами. Як пішов на війну, менше телефонував, — розповів Євген.

Після прощання з Денисом Белішком у міському Палаці культури, за загиблим відслужили панахиду у Свято-Миколаївському соборі. Поховали солдата на Алеї Слави Свіштовського кладовища.