Мінцифри: в Україні розроблять національний «ChatGPT» — велику лінгвістичну модель

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 93

Київстар» та Мінцифри підписали меморандум про співпрацю для створення LLM

В Україні розроблять вітчизняний штучний інтелект (ШІ) — велику лінгвістичну модель (LLM), на кшталт американського чат-бота ChatGPT. Національна мовна модель сприятиме притоку інвестицій та зростанню економіки України. Про це заявив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Першу версію моделі планують представити до кінця 2025 року.

— Сьогодні підписали меморандум з Kyivstar — стратегічним партнером та інвестором проєкту. Національна мовна модель — це фундамент для нових AI-продуктів усередині країни, стартапів, інвестицій і зростання економіки України, — зазначив голова Мінцифри.

Михайло Федоров заявив, що створення української LLM є необхідною умовою для збереження даних і важливим крок до цифрової незалежності. Модель навчатиметься на унікальному масиві українських даних, тож глибше розумітиме нашу мову, історію та соціальний контекст, аніж іноземні моделі.

Він також назвав ключові переваги української LLM:

якість — модель навчатиметься на українських даних і розумітиме наш контекст;

вартість — ШІ буде доступнішим і дешевшим для українських користувачів;

безпека — дані зберігатимуться в Україні та будуть захищені для держави й оборони.

— Першу версію моделі плануємо представити до кінця 2025 року. Вона стане доступною для держустанов, університетів, науковців, громадських організацій і бізнесу. Це стратегічний крок у розвитку та впровадженні ШІ на національному рівні, — резюмував міністр.

Очільник Мінцифри на заході з нагоди підписання документа з «Київстар» зазначив, що «все буде оцифровано й використовуватися для навчання цієї моделі».

На базі мовної моделі держава має на меті створити AI-сервіси для громадян та інструментів з метою оптимізації внутрішніх процесів. У планах Мінцифри — запуск AI-асистента у «Дії», AI-інструментів для аналізу нормативно-правових актів та роботи з європейським законодавством, AI-інструментів у «Мрії» для створення індивідуальних освітніх траєкторій для школярів тощо. Усього планується створити понад 10 продуктів на базі ШІ.

За словами Федорова, буде створено комітет, що аналізуватиме, на яких даних навчається модель та загрози для неї.

— Я вважаю, що будь-яка країна з точки зору національної безпеки повинна мати свою національну великопроводну модель. Це знизує кошторис, це національна безпека, локальний контент, можливість забезпечити всі державні органи безкоштовно, — наголосив на заході СЕО «Київстару» Олександр Комаров.