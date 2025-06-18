Мінцифри: в Україні розроблять національний «ChatGPT» — велику лінгвістичну модель

В Україні розроблять вітчизняний штучний інтелект (ШІ) — велику лінгвістичну модель (LLM), на кшталт американського чат-бота ChatGPT. Національна мовна модель сприятиме притоку інвестицій та зростанню економіки України. Про це заявив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Першу версію моделі планують представити до кінця 2025 року.
Михайло Федоров заявив, що створення української LLM є необхідною умовою для збереження даних і важливим крок до цифрової незалежності. Модель навчатиметься на унікальному масиві українських даних, тож глибше розумітиме нашу мову, історію та соціальний контекст, аніж іноземні моделі.
Він також назвав ключові переваги української LLM:
Очільник Мінцифри на заході з нагоди підписання документа з «Київстар» зазначив, що «все буде оцифровано й використовуватися для навчання цієї моделі».
На базі мовної моделі держава має на меті створити AI-сервіси для громадян та інструментів з метою оптимізації внутрішніх процесів. У планах Мінцифри — запуск AI-асистента у «Дії», AI-інструментів для аналізу нормативно-правових актів та роботи з європейським законодавством, AI-інструментів у «Мрії» для створення індивідуальних освітніх траєкторій для школярів тощо. Усього планується створити понад 10 продуктів на базі ШІ.
За словами Федорова, буде створено комітет, що аналізуватиме, на яких даних навчається модель та загрози для неї.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.