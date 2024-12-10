Стрілець-снайпер, батько трьох дітей: у Кременчуці попрощалися із полеглим на війні Віталієм Винарчуком

Сьогодні, 10 грудня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого на війні військовослужбовця Віталія Винарчука. Народився чоловік 26 грудня 1983 року у місті Красногорівка на Донеччині. Працював на Красногорівському вогнетривкому заводі.
Наразі рідне місто Віталія перебуває під окупацією, тому провести його зібралися зовсім мало людей. У Кременчуці живуть друзі родини військового, тому й останню шану вирішили йому віддати саме тут.
Приїхати попрощатися із загиблим захисником зміг його рідний брат, який наразі теж служить у Збройних силах України та боронить країну на фронті.
На службу Віталія мобілізували 13 вересня 2024 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».
У полеглого бійця крім брата лишилися дружина та троє неповнолітніх дітей.
Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Віталія Винарчука на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.
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