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Стрілець-снайпер, батько трьох дітей: у Кременчуці попрощалися із полеглим на війні Віталієм Винарчуком

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1 283 Коментарів: 1

 

Народився військовослужбовець на Донеччині, наразі його рідне місто знаходиться під окупацією

Сьогодні, 10 грудня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого на війні військовослужбовця Віталія Винарчука. Народився чоловік 26 грудня 1983 року у місті Красногорівка на Донеччині. Працював на Красногорівському вогнетривкому заводі.

Наразі рідне місто Віталія перебуває під окупацією, тому провести його зібралися зовсім мало людей. У Кременчуці живуть друзі родини військового, тому й останню шану вирішили йому віддати саме тут.

 

Приїхати попрощатися із загиблим захисником зміг його рідний брат, який наразі теж служить у Збройних силах України та боронить країну на фронті.

 

На службу Віталія мобілізували 13 вересня 2024 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Служив на посаді стрільця-снайпера 3-го десантно-штурмового відділення. Загинув 30 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання з захисту України поблизу села Погребки Курської області. Вічна пам’ять полеглому захиснику! — додає «Лиман».

У полеглого бійця крім брата лишилися дружина та троє неповнолітніх дітей.

 

Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Віталія Винарчука на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла загиблий Прощання поховання
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Коментарі: 1

4 816
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:47

А лисий з кварталу має бронь, та не піде служити бо його снайпер вцілить, так він казав?


6 0

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