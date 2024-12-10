Навчальні заклади звільнять від обов’язку подавати до ТЦК дані про призовників — урядовий законопроєкт

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 267

За своєчасну постановку на військовий облік 17-річні юнаки будуть відповідати самостійно, а за порушення правил військового обліку їх зможуть притягнути до адмінвідповідальності при досягненні ними 18-річного віку

Уряд пропонує скасувати обов’язки органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та закладів освіти щороку подавати до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки списки громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. Відповідний законопроєкт № 12076 Верховна Рада прийняла в першому читанні 3 грудня. Про це пише «Судово-юридична газета».

За чинним законодавством усі підприємства, установи, організації та заклади освіти щорічно протягом січня-березня зобов’язані подавати до ТЦК списки осіб, які підлягають взяттю на військовий облік призовників — юнаків, яким в рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Це дозволяє упорядкувати інформацію та своєчасно ставити на військовий облік осіб такого віку.

Після ухвалення цього законопроєкту ТЦК муситиме отримувати ці дані з інших джерел. Втім, відповідальність за своєчасну постановку на військовий облік у законопроєкті № 12076 цілком покладається на призовника. Йому надається можливість стати на облік дистанційно через «Резерв+» або ж прийти для цього особисто до ТЦК. У разі несвоєчасної постановки на військовий облік він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, тобто сплатити штраф від 17 до 25,5 тисяч грн.

Так, у законопроєкті пропонується встановити, що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статті, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» шляхом:

проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабміном;

особистого прибуття до районного (міського) ТЦК з поданням необхідних документів, перелік яких установлюється Міноборони.

Поважними причинами не проходження електронної ідентифікації засобами визнаються:

хвороба громадянина;

перешкода стихійного характеру;

проживання (перебування) під час дії особливого періоду на тимчасово окупованій території України чи на території, де ведуться бойові дії;

інші обставини, які позбавили його можливості пройти електронну ідентифікацію та уточнення своїх персональних даних засобами «Резерв+» або особисто прибути до ТЦК.

Громадяни, які своєчасно не стануть на військовий облік призовників беруться на військовий облік тільки після особистого прибуття до районного (міського) ТЦК з одночасним притягненням до адмінвідповідальності при умові досягнення ними 18 річного віку.

Законопроєкт № 12076 «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки» передбачає ще кілька новацій у зв’язку з запровадженням базової військової служби. Одну з них комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики вважає корупційно небезпечною.

Це включення до повноважень районних (міських) комісій з питань направлення для проходження базової військової служби можливостей надання ними відстрочок від проходження базової військової служби та самостійного визначення підстав для таких відстрочок, які не передбачені законодавством.

— Такий підхід дасть можливість для легалізації будь-яких інших (довільних) підстав, запропонованих зазначеними районними (міськими) комісіями, що створить умови для зловживань своїми повноваженнями з боку членів відповідних комісій, - підкреслили в антикорупційному комітеті Верховної Ради.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав про норми закону про вдосконалення мобілізації, які передбачають, що з наступного року всі чоловіки віком від 18 до 25 років пройдуть базову військову підготовку. Спершу її пройдуть студенти, а потім й всі інші чоловіки віком від 18 до 25 років.

Ми також писали, що з вересня 2025 року у вишах почнуть викладати базову загальновійськову підготовку. У разі, якщо студент відмовиться її проходити, його можуть відрахувати. Відповідну постанову ухвалив уряд. Ця постанова є продовженням реформи військової служби на виконання закону, який замінив строкову військову службу для чоловіків віком до 25 років. Термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць. Особливості та тривалість підготовки за окремими військово-обліковими спеціальностями визначається Генеральним штабом ЗСУ.