У Кременчуці мікроавтобус збив двох пішоходів — поліція

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Сьогодні, 10 грудня, близько 5.50 на вулиці Юрія Руфа у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода, інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 46-річний водій мікроавтобуса Mersedes Sprinter на дорозі збив двох пішоходів — 75 та 37 років. Їх обох госпіталізували для встановлення ступеня тяжкості травм

Наразі поліція вирішує питання про порушення кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості).

Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці поліцейські розшукали ймовірного водія, який збив чоловіка на вулиці Київській.



