Ексголова Крюківського райсуду Дядечко подав декларацію перед звільненням: що вказав

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 571

Як заощадження Іван Дядечко тримає у готівці 150 тисяч гривень, 30 тисяч доларів США, а на банківських рахунках — 1 млн 172 тис. 550 гривень

Колишній голова Крюківського районного суду Іван Дядечко подав декларацію про доходи і майно перед звільненням. У документі він вказав нерухомість, доходи, авто і заощадження. Декларація охоплює період з 1 січня по 12 червня.

Іван Дядечко задекларував житловий будинок в Кременчуці площею 113,7 м² і земельної ділянки площею 629 м² — усе це належить Олені Дядечко. У самого колишнього судді немає власної нерухомості.

З транспорту Дядечко вказав у декларації TOYOTA LandCruiser200VX4.5L 2011 року випуску. Машиною екссуддя користується з 2016 року, авто належить Сергію Менделенку. Водночас у власності Івана Дядечка є причіп 2017 року випуску, його ціна — 7 тисяч гривень.

За пів року на посаді голови суду Дядечко отримав 1 млн 466 тисяч 663 гривень. Відомо, що через 2 дні після звільнення, 18 червня, екссуддя отримав разову виплату у розмірі 532 тисяч 238 гривень, про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані.

Як заощадження Іван Дядечко тримає у готівці 150 тисяч гривень, 30 тисяч доларів США, а на банківських рахунках — 1 млн 172 тис. 550 гривень.

Нагадаємо, 16 червня у Крюківському районному суді Кременчука обрали нового голову — ним стала суддя Діана Зоріна. 12 червня Вища рада правосуддя погодила звільнення попереднього голови суду Івана Дядечка у зв’язку з поданням заяви про відставку.