Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 2 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Київська, 5, 7
квт. 304, 16–18
пров. 1-й Ливарний, 3–9
пров. 2-й Індустріальний, 3–12
пров. 3-й Індустріальний, 11, 12
пров. 4-й Індустріальний, 6, 8
пров. 5-й Індустріальний, 5–12
пров. 6-й Індустріальний, 4А–12
пров. Делегатський, 3–20
пров. Івана Кожедуба, 13–32
пров. Костянтина Ушинського, 1–12
пров. Крюківський, 1А–27
пров. Ливарний, 3–26
пров. Літописний, 1–14
пров. Мирний, 3–28
пров. Миколи Савченка, 6
пров. Насосний, 3–22
пров. Петра Ракітіна, 2–24
пров. Тополевий, 3–20
пров. Художній, 14–29А
пров. Яблуневий, 2–14
пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4
пр. 2-й Індустріальний, 3, 4
пр. 3-й Індустріальний, 3, 4
пр. 4-й Індустріальний, 3, 4
пр. Великокохнівський, 2/2–57А
туп. Ливарний, 1–9
вул. А.Ковальова, 46–77
вул. В.Холодної, 1–36
вул. Виноградна, 15–20
вул. Володимира Івасюка, 1–56А
вул. Івана Приходька, 30–37
вул. Івана Франка, 13–40
вул. Індустріальна, 1/4–145А
вул. Козацька, 71–134
вул. Ковальська, 30/24–37
вул. Ливарна, 1А–10
вул. Лінійна, 1–4
вул. Максима Березовського, 1–43
вул. М.Молочникова, 2, 4, 11
вул. М.Чурай, 3–52
вул. М.Татарулі, 3Б–204
вул. Михайла Драгоманова, 1–103/4
вул. Насосна, 2/25–27
вул. Нечуя Левицького, 15А–22
вул. О.Древаля, 85–223
вул. Павла Чубинського, 21–33
вул. Прибережна, 3–10А
вул. Республіканська, 11/13
вул. Солов’їна, 10
вул. Спасопреображенська, 3, 4, 6
вул. Художня, 1/8–57
вул. Чорнобаївська, 1–58
вул. Чумацький Шлях, 1–11
вул. Чернігівська, 1–23
пр. Сонячний, 38/12, 40
пров. 1-й Весняний, 3–13
пров. 2-й Весняний, 2–13
пров. Бакинський, 5/6; 5/7–8/8; 9–12
пров. Бар’єрний, 2/5, 6; 7–12
пров. Вербовий, 2
пров. Вишневий, 1/83–13/20
пров. Гетьмана Сомка, 7/2; 27/44–51
пров. Градизький, 4, 6; 10/7–30
пров. Данила Нечая, 21–48/38
пров. Західний, 5–8/9; 11–14
пров. Зв’язковий, 28–55/15
пров. Катерини Зарицької, 4–26/44
пров. Квітневий, 1–10
пров. Князя Олега, 1/6, 8–48/15; 15–38
пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5
пров. Липневий, 6–11
пров. Луговий, 2/25–9; 17–37
пров. Миколи Пирогова, 1/13–8
пров. Олексія Бутовського, 4–37/57; 55–67
пров. Резервний, 13–23
пров. Рівненський, 15, 17, 21, 23, 25
пров. Сковороди, 2–8
пров. Столярний, 32–57
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Центральний, 3/1–14
пр. Весняний, 7–12
пр. Вишневий, 3–6
пр. Володимира Константиновича, 7–39
пр. Громадянський, 3–19
пр. Зв’язковий, 3–8
пр. Івана Калиновича, 21–60
просп. Лесі Українки, 61/2, 61А, 63, 63А
просп. Полтавський, 29/2
туп. 1-й Деповський, 3–8
туп. 2-й Деповський, 3–7
туп. Марка Жмайла, 3–8
туп. Спокійний, 1–14
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Богдана Хмельницького, 53–150
вул. Братів Тютюнників, 4–27
вул. Вітчизняна, 5–20
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А
вул. Володимира Винниченка, 3–20А
вул. Володимира Короленка, 3–13
вул. Гійома Боплана, 4–15/9; 38–78А; 74А; 77–92
вул. Деповська, 1–57
вул. Запорізька, 7, 10, 12
вул. Зарічна, 79–91
вул. Залізнична
вул. Затонна, 24
вул. Кагамлицька, 74
вул. Каховська, 2А; 26/72–43/2
вул. Київська, 64–80
вул. Козацька, 15/22, 17/9
вул. Кооперативна, 1–28/75; 19–50/4; 43/1–84; 77–112
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. Лугова, 6–37
вул. Миколи Кучми, 1–46
вул. Миколи Пирогова, 40/5–44/4
вул. Мрії, 2А, 4, 4А, 4Б, 6, 14
вул. Небесної Сотні, 51
вул. Плеханова, 4, 14/2
вул. Правобережна, 38А–57/2
вул. Раїси Кириченко, 34–93; 76–96/4
вул. Редутна, 27–37/14
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Романа Шухевича, 5
вул. Соломії Крушельницької, 19–63
вул. Тараса Шевченка, 102–131
вул. Фурштадська, 1–19/25
вул. Чередницька, 30–79
вул. Юрія Кондратюка, 2–30А; 13А–74/23
вул. Юрія Липи, 3/3–16; 43, 45, 47
пров. Чередницький, 4
вул. Євгена Патона, 25
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Київська, 64–80
вул. Олексія Древаля, 182/1–186
вул. Ярова, 1–7
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2.
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