У Кременчуці частина будинків залишилась без води через аварію

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Відновити водопостачання обіцяють до завтрашнього вечора

Увечері 1 липня в частині Кременчука припинили централізоване водопостачання через аварійні роботи. Про це повідомили у КП «Кременчукводоканал». Воду відключили з 18.08 за наступними адресами: вул. Романа Шухевича (буд. 3, 13, 14, 16, 17/24, 19/31, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 34, 36, 40);

вул. Ірпінська (буд. 8);

просп. Полтавський (буд. 12/1, 16);

вул. Андрія Платухіна (буд. 23, 25). Орієнтовно роботи триватимуть до 18.00 2 липня. Після відновлення водопостачання можливе тимчасове підвищення каламутності та забарвленості води. нагадаємо, що «Кременчукводоканал» отримає майже 2 млн грн зі Стабфонду: гроші підуть на придбання 7 автомобілів.

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