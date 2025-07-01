У Кременчуці частина будинків залишилась без води через аварію

Увечері 1 липня в частині Кременчука припинили централізоване водопостачання через аварійні роботи. Про це повідомили у КП «Кременчукводоканал».
Воду відключили з 18.08 за наступними адресами:
Орієнтовно роботи триватимуть до 18.00 2 липня. Після відновлення водопостачання можливе тимчасове підвищення каламутності та забарвленості води.
нагадаємо, що «Кременчукводоканал» отримає майже 2 млн грн зі Стабфонду: гроші підуть на придбання 7 автомобілів.
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