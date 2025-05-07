«Кременчукводоканал» отримає майже 2 млн грн зі Стабфонду: гроші підуть на придбання 7 автомобілів

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 143

Ця сума покриє оплату авансового внеску за кредит перед банком

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької територіальної громади виділяють 1 мільйон 974 тисячі гривень, які департамент житлово-комунального господарства передасть комунальному підприємству «Кременчукводоканал». Про це стало відомо на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів сьогодні, 7 травня.

Про те, куди ці кошти спрямують, розповіла перша заступниця директора департаменту ЖКГ Катерина Бутенко.

За її словами, підприємство планує придбати 7 нових автомобілів в кредит. А ця сума необхідна для погашення авансового внеску по кредиту в банку.

Нагадаємо, на початку року «Кременчукводоканал» замовляв новий самоскид за майже 5 млн грн.