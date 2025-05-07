Цього місяця жителі лівобережжя Кременчука не мають платити «постійну складову» за тепло — департамент ЖКГ

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 24 Коментарів: 1

Водночас у департаменті досі не кажуть, хто ж надалі забезпечуватиме лівобережну частину Кременчука теплом

Уже при сплаті комунальних платежів за квітень жителі лівобережної частини Кременчука не мають сплачувати «постійну складову» за тепло. Про це сьогодні, 7 травня, на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів розповіла перша заступниця директора департаменту ЖКГ Катерина Бутенко.

На питання, хто ж надалі забезпечуватиме лівобережну частину Кременчука теплом та чи повернеться місто до тарифів 2022 року, пані Бутенко відповісти не змогла. Проте повідомила, що «постійна складова із квітня для жителів лівобережжя буде відсутня». Тобто вже у травні містяни не повинні отримати платіжки за тепло.

Голова комісії Олександр Плескун спробував зв’язатися із директором департаменту ЖКГ Іваном Москаликом, проте той не відповів — він наразі перебуває у закордонному відрядженні у Швеції.

Тож Плескун доручив департаменту ЖКГ на наступну комісію підготувати інформацію, яку сьогодні не змогли надати присутнім.

Нагадаємо, із квітня компанія «Полтаватеплоенерго» перестала постачати тепло та гарячу воду жителям лівобережної частини Кременчука. Таке рішення ухвалено на підставі постанови Полтавської обласної ради від 21 березня 2025 року № 960. Вона передбачає передачу майна виробничого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» з комунальної у державну власність.

Підприємство обслуговувало абонентів з листопада 2022 року, коли Кременчуцька ТЕЦ зазнала серйозних пошкоджень унаслідок ракетних ударів.

Клієнтів просять до 30 травня провести остаточні розрахунки, аби уникнути примусового стягнення боргів.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на лівому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго».