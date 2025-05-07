На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 53-річного Івана Голтанеску

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Минулої п'ятниці чоловік пішов з дому і не повернувся

На Полтавщині поліція розшукує зниклого безвісти 53-річного Івана Голтанеску. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, востаннє чоловіка бачили минулої п’ятниці, 2 травня — він пішов з дому у селі Полузір’я і не повернувся.

Прикмети зниклого: на вигляд 50-55 років, середньої статури, зріст близько 180 см, волосся темне середньої довжини, карі очі. Одягнений був у чорну куртку.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування зниклого чоловіка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: 0991858378, 0994855002 або за номером 102.

Нагадаємо, на Полтавщині розшукують 74-річну Віру Костекову, яка зникла 1 травня у Чутівській громаді.



